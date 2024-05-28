Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Pajak Mobil Mitsubishi Pajero 2024 Sesuai Tahun Rilis

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |20:13 WIB
Ini Pajak Mobil Mitsubishi Pajero 2024 Sesuai Tahun Rilis
Pajero Sport (MMKSI)
JAKARTA - Pajak tahunan Pajero Sport akan dibahas artikel ini. Pajero Sport sendiri menjadi mobil yang laris di segmennya. 

Mobil Pajero Sport memiliki beberapa tipe, seperti Dakar, GLS, GLX, Exceed, dan Ultimate Dakar. Perbedaan tipe dan tahun produksi berpengaruh terhadap tarif pajak kendaraan.

Bagi yang ingin mengetahui pajak dari Pajero Sport, simak ulasannya di bawah ini, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber  Selasa (28/5024): 


1. Pajero Dakar

PAJERO SPORT 2.4L DAKAR K 2W 8AT 2019 Rp7.686.000
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L 4X2 8AT 2019 Rp7.665.000
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 4X4 8A 2019 Rp9.870.000
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR K 2W 8AT 2020 Rp8.127.000
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L 4X2 8AT 2020 Rp8.127.000
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 4X4 8A 2020 Rp10.458.000
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR K 2W 8AT 2021 Rp8.757.000
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L 4X2 8AT 2021 Rp8.757.000
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR H 4X4 8A 2021 Rp11.277.000
PAJERO SPORT 2.4L DAKAR L 4X2 8AT 2022 Rp8.967.000
PAJERO SPORT DAKAR 2.4L 4X2 8AT 2023 Rp9.198.000

2. Pajero Exceed

PAJERO SPORT 2.5L EXCEED H 4X2 5AT 2019 Rp7.035.000
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5AT 2019 Rp7.035.000
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5MT 2019 Rp6.804.000
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5AT 2020 Rp7.455.000
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED 4X2 5MT 2020 Rp7.224.000
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED H 4X2 5AT 2020 Rp7.455.000
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED H 4X2 5AT 2021 Rp8.043.000
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5AT 2021 Rp8.043.000
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5MT 2021 Rp7.791.000
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5AT 2022 Rp8.253.000
PAJERO SPORT 2.5L EXCEED L 4X2 5MT 2022 Rp7.980.000
PAJERO SPORT EXCEED 2.5L 4X2 5AT 2023 Rp8.463.000
PAJERO SPORT EXCEED 2.5L 4X2 5MT 2023 Rp8.190.000

 

Halaman:
1 2
      
