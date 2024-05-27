5 Daftar Insiden Pesawat Boeing hingga Pertengahan 2024

JAKARTA - Pesawat Boeing menjadi salah satu produsen pesawat populer di dunia. Hal ini didukung dengan banyak jasa penerbangan menggunakan pesawat Boeing karena memiliki reputasi keselamatan tinggi serta inovasi teknologi canggih yang terus dikembangkan.

Meski regulasi, teknologi, pengalaman dan sejarahnya kuat pada bidang penerbangan, Boeing juga menjadi pusat perhatian terhadap banyak insiden atau peristiwa yang melibatkan setiap jenis pesawat Boeing tersebut.

Hal ini menandakan bahwa upaya peningkatan standar kesalamatan dari berbagai aspek belum menjamin keselamatan penuh terhadap suatu kondisi yang terjadi. Bahkan sejak pergantian tahun 2024, sudah terjadi beberapa peristiwa yang melibatkan pesawat Boeing tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber Rabu (22/05/2024) berikut adalah 5 peristiwa yang melibatkan pesawat Boeing sejak 2024:

1. 5 Januari 2024 – Pesawat Boeing 737 Max 9 Alaska Airlines

Pesawat Boeing 737 Max 9 milik Alaska Airline mengalami insiden ketika pintu panel belakang pesawat terlepas pada Jumat (5/01/2024) yang lalu. Beruntungnya insiden tersebut tidak menyebabkan korban luka apapun.

Pesawat yang mengangkut 171 penumpang dengan 6 awak pesawat didalamnya memiliki tujuan penerbangan ke Ontario California dari Portland, Oregon. Namun ketika lepas landas dan terbang pada ketinggian 16.000 kaki, tiba-tiba pintu tersebut terlepas dengan keras dari pesawat.

Meskipun kejadian ini tidak menimbulkan masalah tragis, namun hal ini menunjukkan kurang baiknya persiapan standar keselamatan penerbangan dari maskapai Alaska Airlines.

Hal mengejutkan menurut inspeksi maskapai Alaska Airlines bahwa terdapat penemuan bagian suku cadang yang longgar dan terlepas pada pesawat tersebut. Namun, tuntutan hukum lain menunjukkan banyak barang cacat yang berlebihan bagi pemasok utama Boeing.

Alhasil, kejadian ini membuat banyak tuntutan baik dari masyarakat maupun FAA (Federal Aviation Administration ) badan penerbangan federal dari Amerika serikat yang membuat 65 pesawat Boeing 737 Max milik Alaska Airline dilarang terbang dan meluas menjadi 171 pesawat secara keseluruhan.