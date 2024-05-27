Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Perluas Jaringan, Mitsubishi Motors Buka 2 Dealer Baru di Kalimantan Timur

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |08:05 WIB
Perluas Jaringan, Mitsubishi Motors Buka 2 Dealer Baru di Kalimantan Timur
Dealer Mitsubishi Motors di Berau, Kalimantan Timur.
A
A
A

BERAU - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meresmikan pembukaan dua fasilitas diler barunya di Kalimantan Timur. Kedua fasilitas yang berada di Kabupaten Berau dan Kota Bontang ini menjadi diler kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motor ke-177 dan ke-178 di seluruh Indonesia. 

Fasilitas diler di Kabupaten Berau merupakan kerja sama MMKSI dengan PT Mandau Berlian Sejati, sementara diler di Kota Bontang adalah hasil kerja sama MMKSI dengan PT Mahakam Berlian Samjaya. Fasilitas baru ini dirancang untuk melayani pelanggan Mitsubishi Motors di Kalimantan Timur dan menyambut anggota baru sebagai Mitsubishi Motors Family. 

Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI. Irwan Kuncoro mengatakan bahwa wilayah Berau dan Bontang dipilih karena adanya potensi pasar yang signifikan di mana wilayah ini, yang didorong oleh sektor pertambangan batu bara dan minyak, serta perkebunan kelapa sawit dan pupuk. 

“Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan pengalaman pelanggan yang tak tertandingi di setiap aspek yang ada. Bersama-sama, kami berharap dapat memulai perjalanan yang menyenangkan dan terus mewujudkan semangat kami dalam meningkatkan kualitas hidup pelanggan kami melalui produk, layanan, dan pengalaman terbaik,” ungkap Irwan.  

Fasilitas diler baru ini menampilkan konsep showroom Mitsubishi Motors terbaru yang dirancang untuk menjamin kenyamanan dan kemudahan secara maksimal bagi pelanggan. Dari ruang showroom luas yang memamerkan kendaraan Mitsubishi Motors terbaru hingga pusat layanan terkini yang ditangani oleh teknisi terlatih. 

Secara khusus, fasilitas express service telah dikembangkan untuk menawarkan layanan cepat dan tepat waktu, yang dapat menghemat waktu berharga pelanggan. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/15/3184797/pajero_sport-f3wh_large.jpg
16 Tahun Eksis, New Pajero Sport Dibekali Fitur Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183896/mitsubishi_destinator-UbeT_large.jpg
Mitsubishi Destinator Jalani Uji Tabrak ASEAN NCAP, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180383/mitsubishi_xforce_ultimate_with_diamond_sense-joxq_large.jpg
Bedah Teknologi AYC di Mitsubishi XForce dan Cara Kerjanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3179995/mitsubishi_destinator-2jUq_large.jpg
9 Fitur yang Membantu Pengemudi Destinator saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173203/pajero_sport-MB01_large.jpg
Harganya Tembus Rp700 Juta, Intip Spesifikasi New Pajero Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172447/mitsubishi_di_giias_semarang_2025-9FmI_large.jpg
GIIAS Semarang 2025, Mitsubishi Ungkap Destinator Telah Bukukan 8 Ribu SPK
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement