Perluas Jaringan, Mitsubishi Motors Buka 2 Dealer Baru di Kalimantan Timur

BERAU - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meresmikan pembukaan dua fasilitas diler barunya di Kalimantan Timur. Kedua fasilitas yang berada di Kabupaten Berau dan Kota Bontang ini menjadi diler kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motor ke-177 dan ke-178 di seluruh Indonesia.

Fasilitas diler di Kabupaten Berau merupakan kerja sama MMKSI dengan PT Mandau Berlian Sejati, sementara diler di Kota Bontang adalah hasil kerja sama MMKSI dengan PT Mahakam Berlian Samjaya. Fasilitas baru ini dirancang untuk melayani pelanggan Mitsubishi Motors di Kalimantan Timur dan menyambut anggota baru sebagai Mitsubishi Motors Family.

Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI. Irwan Kuncoro mengatakan bahwa wilayah Berau dan Bontang dipilih karena adanya potensi pasar yang signifikan di mana wilayah ini, yang didorong oleh sektor pertambangan batu bara dan minyak, serta perkebunan kelapa sawit dan pupuk.

“Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dan pengalaman pelanggan yang tak tertandingi di setiap aspek yang ada. Bersama-sama, kami berharap dapat memulai perjalanan yang menyenangkan dan terus mewujudkan semangat kami dalam meningkatkan kualitas hidup pelanggan kami melalui produk, layanan, dan pengalaman terbaik,” ungkap Irwan.

Fasilitas diler baru ini menampilkan konsep showroom Mitsubishi Motors terbaru yang dirancang untuk menjamin kenyamanan dan kemudahan secara maksimal bagi pelanggan. Dari ruang showroom luas yang memamerkan kendaraan Mitsubishi Motors terbaru hingga pusat layanan terkini yang ditangani oleh teknisi terlatih.

Secara khusus, fasilitas express service telah dikembangkan untuk menawarkan layanan cepat dan tepat waktu, yang dapat menghemat waktu berharga pelanggan.