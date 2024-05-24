Banyak Motor Listrik China Tiru Desain Vespa, Ini Respons Piaggio



JAKARTA – Vespa merupakan skuter legendaris asal Italia yang masih populer di semua kalangan saat ini. Desainnya yang ikonik dan elegan telah menjadi ciri khas selama lebih dari 70 tahun.

Kini, Vespa memiliki desain modern klasik yang membuat banyak orang terpesona dengan desain yang dimilikinya. Bahkan, marak motor listrik China yang meniru desain Vespa, bahkan memiliki detail yang sangat mirip.

Menanggapi hal tersebut, PT Piaggio Indonesia (PID) tak ambil pusing. Piaggio mengaku bangga karena Vespa telah menjadi inspirasi banyak orang. Ini menandakan Vespa memiliki daya pikat tersendiri hingga ditiru oleh motor listrik asal China.

“Saya rasa orang-orang yang suka Vespa, pasti tahu kok mana yang berusaha mengikuti, mana yang enggak. Kalau punya kemampuan untuk beli Vespa, pasti akan memilih Vespa,” kata PR & Communications Manager PT PID di Jakarta Selatan, Ayu Hapsari, belum lama ini.

Menurut Ayu, skuter listrik asal China yang memiliki desain serupa sebenarnya memiliki material yang berbeda dengan Vespa. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi calon konsumen untuk menentukan pilihan mobilitas mereka.

PT PID juga tidak bisa menuntut secara hak paten desain Vespa yang ditiru merek lain. Sebab, hal tersebut merupakan ranah dari prinsipal Piaggio Group untuk menentukan apakah motor listrik asal China yang beredar di Indonesia meniru atau tidak.