HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bukan karena Mesin, Ini Alasan Gen Z Gemari Vespa 

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |19:24 WIB
Bukan karena Mesin, Ini Alasan Gen Z Gemari Vespa 
Bukan karena mesin, ini asalan Gen Z gemari Vespa. (Dok Piaggio Indonesia)




JAKARTA Vespa merupakan sebuah brand asal Italia yang telah berdiri selama lebih dari 70 tahun. Meski sudah berusia puluhan tahun, brand ini tetap menjadi incaran khususnya di kalangan Generasi Z atau Gen Z.

Mengandalkan desain retro nan elegan, skuter satu ini menjadi incaran banyak orang, Terlebih, skuter matic yang saat ini memiliki tampilan yang lebih modern, tapi tak meninggalkan kesan retro.

PR and Communications Manager PT Piaggio Indonesia (PID), Ayu Hapsari mengungkapkan, konsumen terbesar Vespa saat ini berada di rentang usia 24-25 tahun.

“Sebenarnya, Gen Z itu bukan target baru kami karena memang (target) paling mudah itu di usia 24 sampai 25 tahun,” kata Ayu kepada wartawan di Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Namun, Ayu memastikan pihaknya mengincar semua generasi untuk memasarkan Vespa di Indonesia. Pasalnya, motor tersebut memiliki desain yang sangat cocok digunakan untuk semua usia.

“(Meski Gen Z mendominasi) bukan berarti generasi milenial atau di atasnya tidak penting, ya. Menurut aku, memang sudah waktunya bagi kami untuk lebarin lagi (target pasar),” ujarnya.

Diungkapkan Ayu, Piaggio mengincar Gen Z yang saat ini mendominasi di Indonesia dengan menghadirakan warna mencolok. Menurutnya, anak muda saat ini sangat senang menjadi pusat perhatian.

“Kami lihat Generasi Z ini memang lebih menyukai fitur-fitur dan warna-warni dari Vespa ya. Mereka suka menjadi center of attention kalau di jalan. Kalau untuk performa mesin, sepertinya mereka kurang peduli,” ucapnya.

 

