Arab Saudi Siapkan Taksi Terbang untuk Antar Jamaah Haji

JAKARTA – Saudi Arabia Airlines siap mengoperasikan taksi terbang untuk mengantar jamaah haji dari Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah, hingga ke hotel di Mekkah.

Sebelumnya, Arab Saudi berencana memberikan layanan istimewa kepada para jamaah haji tahun ini. Kini, rencana tersebut dapat direalisasikan dengan meluncurkan sejumlah taksi terbang yang dapat mengantar jamaah haji.

Video yang memperlihatkan uji coba taksi terbang diunggah oleh akun X (Twitter) @theholymoeque. Video tersebut memperlihatkan bentuk taksi terbang dan fasilitas yang terdapat di dalamnya.

“Sekilas tentang 'Taksi Terbang' yang akan mengangkut jemaah haji ke Mekkah, berkapasitas empat penumpang,” tulis @theholymosque dalam unggahan videonya.