HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pernah Berjaya, Isuzu Panther Bakal Terlahir Kembali?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |17:15 WIB
Pernah Berjaya, Isuzu Panther Bakal Terlahir Kembali?
Isuzu Panther (Ist)
A
A
A


JAKARTA - Isuzu Panther pernah menjadi mobil favorit pada masanya. Namun, seiring berjalannya waktu, mobil tersebut harus mengakhiri perjalanannya. Pada 2021, Isuzu memutuskan menyuntik mati Panther.

Pihak Isuzu tidak melupakan eksistensi Panther yang dijuluki rajanya diesel tersebut. Namun, Isuzu saat ini masih enggan untuk menghidupkan kembali Panther. Itu karena saat ini Isuzu lebih fokus pada kendaraan komersial.


"Kita tidak melupakan Panther. Bagaimanapun juga Panther punya andil besar membesarkan nama Isuzu di Indonesia. Namun, sekarang kompetensi global lebih ke commercial vehicle (CV),” ujar Marketing Communications Manager PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), Puti Annisa di Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/5/2024).


Ia menjelaskan, secara bisnis, menjual kendaraan penumpang dan komersial berbeda. Karena itu, untuk saat ini Isuzu lebih fokus pada kendaraan komersial. 


"Kalau suatu saat nanti tiba-tiba lahir lagi (Isuzu Panther-red), kami juga tidak tahu ya. Tapi, untuk saat ini tidak," ucap Annisa.


Sementara itu, Deputy Business Strategy Division Head PT IAMI Rian Erlangga menjelaskan perbedaan karakter antara kendaraan komersial dengan penumpang. 

 

Halaman:
1 2
      
