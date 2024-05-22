Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bebas Lelet, Cek Rekomendasi Perangkat untuk Internet Lebih Cepat!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |17:53 WIB
Bebas Lelet, Cek Rekomendasi Perangkat untuk Internet Lebih Cepat!
Ilustrasi browsing dengan internet cepat. (Foto: dok freepik)
JAKARTA - Fasilitas internet kerap dibutuhkan di era digital yang semakin serba canggih. Internet bebas lelet menjadi krusial untuk menunjang setiap aktivitas, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, kursus online, mengunduh data untuk pekerjaan, hingga streaming film dan bermain game online.

Perkembangan kecepatan internet sendiri kini sudah memasuki generasi kelima atau yang kenal dengan 5G. Dikutip dari Kominfo, jaringan 5G mulai beroperasi di Indonesia sejak 2021, setelah melakukan 12 kali uji coba sepanjang 2017 hingga 2020. Jaringan 5G tentu saja menyempurnakan generasi sebelumnya dengan koneksi yang lebih cepat serta lebih responsif.

Nah, di samping tersedianya jaringan 5G, untuk fasilitas internet cepat yang memadai, cek dulu yuk rekomendasi perangkat yang mendukung setiap aktivitas digitalmu:

1. Starlink

Starlink adalah layanan internet satelit dari SpaceX yang telah tersedia sejak pertama kali mulai beroperasi secara komersial pada November 2020. Hingga kini, Starlink telah melayani pengguna di lebih dari 40 negara di seluruh dunia lho.

      
