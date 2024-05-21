Kenapa Wiper Dipasang di Bagian Belakang Mobil? Ini Alasannya

Kenapa wiper dipasang di bagian belakang mobil? Ini alasannya (Foto: Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Kenapa ada wiper di bagian belakang mobil? Hal ini masih menimbulkan pertanyaan bagi sebagian masyarakat.

Pemasangan wiper di bagian belakang mobil memiliki alasan tersendiri. Keberadaan wiper bukan hanya sebagai aksesori, tapi memiliki fungsi.

Lalu, apa saja manfaat dari pemasangan wiper di bagian belakang mobil? Berikut fungsi wiper di bagian belakang mobil, sebagaimana melansir laman resmi Daihatsu, Selasa (21/5/2024) :

1. Bersihkan kaca belakang mobil

Terpasangnya wiper pada bagian belakang mobil, membuat kondisi kaca belakang mobil menjadi bersih. Sebab wiper berfungsi sebagai pembersih kaca secara otomatis ketika turun hujan atau kondisi berkabut.

2. Tingkatkan visibilitas berkendara

Pemasangan wiper pada bagian belakang mobil akan meningkatkan visibilitas berkendara. Sebab ketika hujan deras melanda atau turun salju, secara otomatis wiper akan membersihkan air hujan atau salju yang menutupi kaca belakang. Dengan begitu, pengemudi dapat melihat kondisi belakang mobil dengan jelas. Hal tersebut sangat membantu pengemudi ketika hendak melakukan pengereman atau memarkir mobil.