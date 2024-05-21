Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Gaikindo Apresiasi Sinergitas Industri Otomotif dengan Wartawan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |14:18 WIB
Gaikindo Apresiasi Sinergitas Industri Otomotif dengan Wartawan
Sekum Gaikindo Kukuh Kumara (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A


JAKARTA - Industri otomotif tak melulu berkaitan dengan manufaktur dan penjualan, tapi juga ditunjukkan melalui dunia olahraga. Ini diperlihatkan melalui gelaran perdana turnamen futsal yang digelar Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot).

Berlokasi di Futsal Court Cilandak Sport Center, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2024), kegiatan ini didukung penuh industri otomotif Indonesia. Setidaknya, ada 14 tim yang bertanding, terdiri dari delapan forum wartawan dan enam tim perwakilan korporasi.

Kukuh Kumara selaku Sekertaris Umum Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) mengapresiasi acara yang diinisiasi oleh Forwot. Ia mengaku senang dengan sinergitas antara wartawan dengan industri otomotif di Indonesia.

"Terima kasih atas kerja samanya dengan Gaikindo karena Forum Wartawan Otomotif ini bagian dari ekosistem industri kita. Tanpa adanya rekan-rekan jurnalis, berita terkait otomotif tidak akan sampai kepada masyarakat," kata Kukuh dalam pembukaan Forwot Futsal Tournament 2024.

Menurutnya, kegiatan semacam ini harus rutin dilakukan untuk meningkatkan kerekatan antara wartawan dan pelaku industri otomotif. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kedua pihak ke depannya.

"Kami berharap kegiatan ini bisa terus diselenggarakan setiap tahunnya dan menjadi ajang silaturahmi melalui kegiatan olahraga yang sportif baik untuk rekan Forwot dan peserta dari industri otomotif," kata Kukuh.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/52/3042701/giias_2024-Vol2_large.jpg
Industri Otomotif Lesu, Produsen Mobil PHK Karyawan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/52/3041585/giias_2024-6vOD_large.jpg
Pasar Lesu, Gaikindo Minta Kebijakan Mobil Baru Wajib Asuransi Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/01/20/452/560677/ll8Cuahscz.jpg
Gaikindo siap produksi mobil BBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/15/3186813//pengunjung_gjaw_2025-90x5_large.jpg
GJAW 2025 Ditutup, Jumlah Pengunjung Lebih Banyak Dibandingkan Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/15/3186811//qjmotor_fort_250_adventure_cbs-lNgC_large.jpg
QJMotor Luncurkan 2 Varian Motor Baru, Harganya Mulai Rp29 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/15/3186535//mobil_listrik-CiXb_large.jpg
Tanpa Insentif, Harga Mobil Listrik Bisa Naik Tahun Depan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement