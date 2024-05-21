Advertisement
OTOMOTIF

Hyundai Kerahkan 86 Mobil Listrik Dukung World Water Forum 2024 di Bali

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |12:12 WIB
Hyundai Kerahkan 86 Mobil Listrik Dukung World Water Forum 2024 di Bali
Hyundia Ioniq 6 dikerahkan untuk World Water Forum 10 (HMID)
A
A
A

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menerjunkan 86 mobil listrik untuk mendukung ajang World Water Forum 2024 di Bali. Kendaraan ramah lingkungan ini digunakan untuk menunjang kebutuhan mobilitas para tamu VIP dan komite pelaksana.


Mobil listrik yang disediakan Hyundai terdiri atas 50 unit Ioniq 5 dan 36 unit Ioniq 6. Ini merupakan komitmen HMID dalam meningkatkan kualitas udara di Indonesia yang saat ini semakin memburuk akibat polusi udara dari kendaraan konvensional.

President Director PT Hyundai Motors Indonesia, Woojune Cha, mengungkapkan pihaknya merasa bangga karena bisa terus berkontribusi pada setiap acara kenegaraan. Ini menjadi bentuk komitmen dalam mendorong elektrifikasi di Indonesia.

"Hyundai bangga bisa memberi dukungan penuh bagi Indonesia sebagai tuan rumah World Water Forum 2024. Pemanfaatan mobil listrik terbaik Hyundai di Indonesia, yakni IONIQ 5 dan IONIQ 6, dalam mendukung kelancaran konferensi tingkat dunia ini pun memperkuat komitmen kami dalam mendorong elektrifikasi di industri otomotif Tanah Air," ujar Woojun Cha dalam keterangan resmi.

Hyundai Service Point yang beroperasi selama 24 jam juga hadir untuk melengkapi solusi mobilitas selama kegiatan World Water Forum 2024. Terletak di Central Parking, ITDC Area, Nusa Dua, Hyundai Service Point menyediakan dukungan suku cadang serta berbagai solusi perawatan dan perbaikan kendaraan ketika dibutuhkan.

 

