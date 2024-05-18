Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kenapa Motor Vario Tiba-Tiba Mati? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |15:12 WIB
Kenapa Motor Vario Tiba-Tiba Mati? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
Kenapa Honda Vario tiba-tiba mati?
JAKARTA - Banyak motor pasti memiliki penyakitnya masing-masing, dari mesin sampai sistem berkendaranya. Sebut saja Honda Vario yang sering mati mendadak. 

Honda Vario yang sering mati mendadak jadi momok pemiliknya. Keresahan ini membawa dampak besar bagi pemiliknya, meski setelah didiamkan sejenak atau distarter bisa langsung kembali menyala.


Namun, apa penyebab pastinya? Sebelum menyalahkan skutik Honda ini, sebaiknya mengenal lebih dalam dulu motornya. Pasalnya, umumnya dari cara pemakaian dan human error.

Dari informasi yang dihimpun, Sabtu (18/5/2024), ada dua penyebab utamamotor Vario tiba-tiba mati. Pertama, akibat tumpukan karbon di ruang bakar. Karbon (kerak diruang bakar) sering mengganjal klep sehingga klep terus terbuka dan kehilangan kompresi. 

Saat distarter, karbonnya rontok dan bisa hidup kembali. 

Permasalahan ini bisa diatasi dengan  dibersihkan secara berkala. Biasanya di bengkel umum atau jaringan bengkel resmi Honda menawarkan servis besar yang salah satu itemnya adalah melakukan pembersihan di ruang bakar
.

Penyebab kedua, karena kesalahan saat melakukan penyetelan jarak kerenggangan klep. 

Sementara itu, bagaimana cara mengatasinya? Berikut cata mengatasi motor Vario tiba-tiba : 


Pastikan kondisi aki baik dengan cara saat kunci kontak on lampu- lampu indikator speedometer menyala normal dan jarum bergerak normal.

 

