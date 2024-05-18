Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jangan Disepelekan, Ini Ciri-Ciri Busi Mobil Lemah 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |19:39 WIB
Jangan Disepelekan, Ini Ciri-Ciri Busi Mobil Lemah 
Jangan disepelekan, ini ciri-ciri busi mobil lemah. (Dok Daihatsu)
A
A
A

JAKARTA - Masalah busi mobil lemah tak boleh disepelekan pengendara. Itu karena busi berperan penting dalam pembakaran sehingga saat kondisinya melemah bisa menimbulkan masalah. 


Karena itu, perlu diketahui ciri-ciri busi mobil lemah agar bisa diatasi. Berikut ciri-cirinya, sebagaimana dilansir dari laman resmi Daihatsu, Sabtu (18/5/2024) : 


1. Mesin Mobil Sudah Dinyalakan


Ciri pertama yang umum dirasakan saat terjadi masalah pelemahan pada busi adalah mesin mobil sudah dinyalakan. Apabila kondisi tersebut menimpa kendaraan Anda, bisa jadi itu pertanda businya sudah melemah.

Diketahui, busi adalah komponen penting untuk menghasilkan bunga api. Bunga api tersebut menjadi kunci untuk pembakaran mesin mobil. Jika kondisinya sudah melemah, itu bisa mengakibatkan pembakaran menjadi tidak sempurna.


2. Muncul Bunyi Tak Wajar

Berikutnya, munculnya suara atau bunyi tidak wajar juga bisa jadi pertanda bahwa businya telah melemah. Terutama, bunyi tersebut akan sangat terdengar pada saat Anda sedang melakukan manuver saat berkendara.

Sebenarnya, saat mobil dijalankan, tentu sangat wajar jika ada suara mesin yang terdengar. Namun, jika suara tersebut tidak wajar seperti biasanya, maka bisa jadi terdapat komponen lain yang mengalami masalah.

Munculnya bunyi tersebut dapat terjadi pada saat mobil melakukan akselerasi, namun dalam waktu bersamaan kemampuan busi sudah terlalu lemah. Alhasil, proses pembakarannya tidak sempurna dan menimbulkan munculnya suara tak wajar.

 

