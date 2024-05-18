Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Beda Dibandingkan Mobil Listrik Lain, Kenapa Wuling Pakai Soket Casan GB/T?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |13:03 WIB
Beda Dibandingkan Mobil Listrik Lain, Kenapa Wuling Pakai Soket Casan GB/T?
Kenapa mobil listrik Wuling pakai soket casan GB/T? (MPI/Fadli Ramadhan)
A
A
A

JAKARTA Wuling Motors telah memasarkan tiga mobil listrik di Indonesia, yaitu Air EV, Binguo EV, dan Cloud EV. Mobil listrik mereka menggunakan soket casan tipe GB/T yang berbeda dengan kendaraan listrik umumnya.

Seperti diketahui, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia menggunakan konektor tipe CCS2 atau CHAdeMo. Jenis ini digunakan pada hampir seluruh mobil listrik yang beredar di Indonesia.

Sales & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani mengatakan, soket GB/T itu mengikuti standar global Wuling. Namun, pelanggan diberikan opsi untuk mendapatkan konektor tambahan agar bisa mengisi ulang di SPKLU tipe CCS2.

“Kenapa pakai GB/T? Karena standar global platform kami itu adalah GB/T. Wuling tidak berhenti di situ, tidak hanya mengembangkan home charging di rumah konsumen,” kata Dian kepada wartawan di Jakarta Pusat, belum lama ini. 

Untuk memudahkan konsumen mobil listrik Wuling, pihaknya akan membangun sebanyak 100 titik DC Charging atau pengisian cepat. Pengguna mobil listrik Wuling bisa jadi lebih tenang ketika melakukan perjalanan jarak jauh.

“Kita berkomitmen ada 100 titik public charging untuk GB/T. Saat ini sudah terpasang tujuh (titik), beberapa di antaranya adalah di rest area dan dalam waktu dekat ini akan bertambah. Hopefully konsumen di Indonesia akan tetap aman. Untuk ngecas di rumah dan di publik,” ujar Dian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045735/mobil_listrik-ZbtE_large.jpg
Sambut HUT RI, Rp8 Juta Bisa Bawa Pulang Mobil Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/52/3014800/wuling_air_ev-n1iq_large.jpg
Berapa Biaya Charge Mobil Listrik Wuling Air EV?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/52/3009143/wuling_cloud_ev-IR1B_large.jpg
Sama-Sama Dibanderol Rp300 Jutaan, Wuling Cloud EV Gerus Pasar Binguo EV?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/31/15/2062614/ini-titik-lokasi-posko-siaga-mudik-wuling-CkUXDbHubi.jpg
Ini Titik Lokasi Posko Siaga Mudik Wuling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/17/15/2056778/wuling-bidik-pasar-cortez-ct-confero-s-act-hingga-sumatera-7MWsNWOrCL.jpg
Wuling Bidik Pasar Cortez CT & Confero S ACT hingga Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/14/15/2055584/wuling-finance-sediakan-fasilitas-bayar-pertama-sesuai-kantong-iYpRIdxKz1.jpg
Wuling Finance Sediakan Fasilitas Bayar Pertama Sesuai Kantong
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement