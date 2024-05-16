Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Alva Bakal Luncurkan Motor Listrik Baru di GIIAS 2024, Segini Bocoran Harganya 

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |19:41 WIB
Alva Bakal Luncurkan Motor Listrik Baru di GIIAS 2024, Segini Bocoran Harganya 
Motor listrik Alva One XP (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A


JAKARTA - Alva Indonesia berencana meluncurkan motor listrik baru pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 pada Juli mendatang. Motor listrik baru ini dikabarkan bakal dibanderol seharga Rp20 jutaan.

Diketahui, pasar motor listrik di Indonesia semakin berkembang dengan beragam model yang ditawarkan. Bahkan, saat ini setiap brand menawarkan harga terjangkau dengan teknologi canggih.

Chief Marketing Officer Alva, Putu Yudha mengatakan, rencana tersebut berangkat dari kegemaran masyarakat Indonesia dalam menggunakan sepeda motor. Oleh sebab itu, Alva berkomitmen menghadirkan motor listrik dengan harga yang terjangkau.

"Kita sudah punya beberapa rencana untuk pengembangan produk-produk kita, karena kan kalau kita lihat pasar motor di Indonesia konsumen suka motor," kata Putu saat ditemui di Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis (16/5/2024).

Soal harga, Putu belum bisa menyampaikan secara rinci karena masih membutuhkan pertimbangqn. Namun, ia memastikan motor listrik baru yang akan diluncurkan Alva ditawarkan dengan harga Rp20 jutaan.

 

Halaman:
1 2
      
