HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kampas Rem Motor Perlu Diganti, Ini Ciri-cirinya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |16:15 WIB
Kampas Rem Motor Perlu Diganti, Ini Ciri-cirinya
Ciri-ciri kampas rem motor perlu diganti. (Ilustrasi/Dok Wahana Honda)
A
A
A

JAKARTA - Rem merupakan komponen yang sangat penting bagi kendaraan. Karena itu, pastikan rem berada dalam kondisi prima agar perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman.

Jika rem pada motor bermasalah, risiko paling besar yang dihadapi di jalan adalah kecelakaan. Kampas rem motor adalah salah satu bagian pada rem motor yang perlu dicek teratur.

Baik rem tromol atau cakram, bagian kampas harus selalu dicek ketebalannya. Kampas rem motor berfungsi menekan piringan cakram atau dinding tromol untuk menghentikan laju motor. Karena terus bergesekan, bisa membuat kampas rem motor ini menjadi aus dan menipis.

Saat kampas rem motor ini sudah tipis, pengereman dipastikan akan berjalan tidak maksimal dan membahayakan pengendara. Idealnya, kampas rem motor sebaiknya diganti jika saat sudah menempuh jarak 32.000 km atau selama satu tahun.

Namun, hal ini juga tergantung medan dan lalu lintas yang dilalui. Semakin sering pengendara menggunakan rem, semakin cepat terjadinya aus pada kampas rem motor.

Lantas, apa ciri-ciri kampas rem motor yang harus diganti? Berikut penjelasannya, sebagaimana melansir laman resmi Wahana Honda, Rabu (15/5/2024) :

-Jika ada bunyi mendengung pada rem tromol dan berdecit pada rem cakram saat pengeremam

-Apabila tuas rem perlu ditarik atau diinjak lebih kuat

-Apabila terasa jarak pengereman semakin jauh

-Sangat terasa rem jadi kurang pakem

Jika menemukan atau merasakan salah satu dari ciri-ciri kampas rem motor seperti di atas, segera cek untuk memastikan kondisinya kelayakannya.

Berikut ini cara cek kampas rem motor, baik rem cakram maupun rem tromol:

Kampas rem cakram

Tidak perlu membongkar perangkat pengereman motor tersebut, cukup melihatnya secara langsung. Hal ini dimungkinkan karena kondisi kampas rem cakram bisa dengan mudah dilihat dengan mata telanjang.

Ada dua komponen kampas rem cakram, yakni dudukan dan kampasnya itu sendiri. Jika kampas menipis, sebaiknya dilakukan penggantian dengan kampas baru.

Indikasi lainnya adalah jarak piston kaliper rem yang terlihat sangat renggang.

Bersihkan sisa-sisa pengereman yang biasanya menempel pada bagian kampas rem cakram dengan menggunakan udara bertekanan tinggi atau mengelapnya dengan kain hingga bersih.

