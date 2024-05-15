Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pengguna Minim, Pemerintah Diminta Pakai Motor Listrik agar Dicontoh Masyarakat

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |18:27 WIB
Pengguna Minim, Pemerintah Diminta Pakai Motor Listrik agar Dicontoh Masyarakat
Pengguna minim, pemerintah diminta pakai motor listrik agar dicontoh masyarakat. (Ilustrasi/MPI/Fadli Ramadan)
JAKARTA - Ketua Umum Aismoli (Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia) Budi Setiyadi berharap pejabat pemerintah mulai menggunakan motor listrik. Hal ini agar bisa menjadi contoh untuk masyarakat supaya beralih ke kendaraan ramah lingkungan.

Diketahui, sebagian masyarakat Indonesia masih banyak yang ragu untuk beralih ke motor listrik. Jarak tempuh dan pengisian daya yang terlalu lama menjadi isu utama yang membuat peralihan ke kendaraan listrik berjalan lambat.

Karena itu, Budi berharap seluruh pejabat pemerintah mulai melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022. Setiap pejabat pemerintah menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional.

“Kami berharap semua pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah secara bertahap mengganti sepeda motornya, baik untuk operasional maupun pribadi itu ke motor listrik, termasuk juga mobil,” kata Budi di Karawang, Jawa Barat, Senin (13/5/2024).

Ia yakin apabila pejabat pemerintah menggunakan kendaraan listrik, akan menjadi contoh yang bagus bagi masyarakat. Itu akan membuktikan kualitas motor listrik sama seperti dengan motor konvensional.

Terlebih saat ini sudah banyak produsen yang menjajakan motor listrik dengan beragam model dan performa. Hal ini memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan mobilitas mereka.

“Kalau pemerintah sudah menggunakan motor listrik dan mobil listrik, tentunya masyarakat akan mencontoh terhadap penggunaan itu. Jadi kami harapkan memang dalam waktu dekat, baik dari kementerian, provinsi maupun kabupaten/kota kalau bisa sudah (mengunakan kendaraan listrik),” tuturnya.

