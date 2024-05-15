Wuling Cloud EV Dibanderol Rp398 Juta, Lebih Rendah dari Estimasi Awal Peluncuran

Wuling Cloud EV resmi diluncurkan dengan banderol Rp398 juta. Harga tersebut di bawah estimasi awal saat peluncuran. (Foto: Okezone/Erha Aprili Ramadhoni)

JAKARTA - Wuling Motors resmi mengumumkan harga Cloud EV. Mobil listrik ketiga Wuling itu dibanderol seharga Rp398 jutaan. Harga resmi Cloud EV itu diumumkan saat launching di Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Harga tersebut untuk wilayah DKI Jakarta dan setelah dipotong insentif pajak pertambahan nilai (PPN). Sebelumnya, Cloud EV pertama kali diperkenalkan saat gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 lalu. Kemudian pada Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024, Wuling mengumumkan estimasi harga Cloud EV adalah Rp410 jutaan, tapi ternyata lebih rendah.

“Kehadiran Cloud EV, kini konsumen memiliki pilihan mobil listrik yang menjawab kebutuhan akan ruang kabin yang mewah dan luas, kenyamanan yang maksimal dengan inovasi canggih untuk mobilitas keluarga dan menjadi bagian dari gerakan untuk lingkungan yang lebih hijau," kata Vice President Wuling Motors, Arif Pramadana.

Spesifikasi Cloud EV

Spesifikasi Cloud EV mengusung konsep desain aerodinamis yang dibekali Multi Rearview Mirror dan Hidden Inductive Door Handles. Pada fascia depan dihiasi dengan bentangan lampu DRL horizontal di bagian tengah dengan lampu sein LED serta LED projector headlamp di bagian bawahnya.