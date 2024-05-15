Advertisement
OTOMOTIF

Mobil Sudah Lama Tak Dipakai, Ini Tips Menyalakannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |17:21 WIB
Mobil Sudah Lama Tak Dipakai, Ini Tips Menyalakannya
Mobil sudah lama tidak dipakai, ini tips menyalakannya. (Daihatsu)
JAKARTA - Mobil yang sudah lama tidak dipakai bisa rusak. Jika mobil lama dibiarkan begitu saja bahkan sampai setahun, bisa merusak komponen-komponen di dalamnya.

Karena itu, perlu melakukan perawatan yang tepat agar mesin bisa dinyalakan dengan kondisi tetap prima.

Berikut tips menyalakan mobil yang sudah lama tidak dipakai, sebagaimana melansir laman resmi Daihatsu, Rabu (15/5/2024) :

1. Periksa aki dan sambungan kelistrikan

Agar mesin mobil bisa hidup dengan lancar meski mobil setahun tidak dipakai, diperlukan pemeriksaan pada bagian aki dan sambungan kelistrikan. Pastikan kondisi aki mobil tidak soak. Selanjutnya, periksa bagian sekring, arus listrik, beserta jalur yang menghubungkan starter dan aki tidak kendur.

2. Periksa koneksi kabel ground

Selanjutnya periksa koneksi kabel ground pada aki dan pastikan kabel tidak terkelupas. Sebab komponen ini berfungsi memonitor keamanan arus listrik mobil.

3. Periksa kabel solenoid starter

Jangan lupa periksa juga bagian kabel solenoid starter. Apabila muncul suara kasar ketika starter digunakan dan mesin sulit menyala bisa dipastikan kabel solenoid rusak.

