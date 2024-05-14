Yadea Bangun Pabrik di Karawang, Bakal Serap 3 Ribu Pekerja

JAKARTA – PT Yadea Teknologi Indonesia (Yadea) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pabrik baru di Karawang, Jawa Barat. Pabrik yang akan berdiri di lahan seluas sekitar 270.000 meter persegi ini akan membuka lebih dari 3.000 lapangan kerja baru.

General Manager Perusahaan Manufaktur Yadea Indonesia, Wang Jinlong, mengatakan pabrik baru ini akan menggunakan teknologi canggih. Ia berjanji memanfaatkan tenaga kerja lokal dan melatih mereka untuk menggunakan peralatan terkini.

“Diperkirakan bakal menciptakan lebih dari 3.000 lapangan kerja baru. Selain itu, Yadea juga akan aktif melatih tenaga lokal baru bersama-sama mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di sini,” kata Wang di Karawang, Senin (13/5/2024).

Wang Jinlong mengungkapkan, pabrik baru ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas produk Yadea. Selain itu, fasilitas ini akan menjadi pusat riset produk baru bagi pasar domestik dan juga ekspor.

“Kami terus memperkuat prinsip yang mengutamakan kualitas, secara keseluruhan, meningkatkan produk dan produksi. Secara bersamaan juga memperkuat riset, aktif mendorong produksi, dan industri hijau,” ujarnya.

Pabrik baru Yadea mengintegrasikan teknologi produksi mutakhir, menampilkan sistem konveyor gantung perintis untuk produksi real-time dan sesuai permintaan. Jalur perakitan otomatis dan pengelasan robotik memastikan proses produksi yang cepat dan efisien, menghasilkan sepeda motor listrik hanya dalam 35 detik.

Pabrik yang rencananya bakal beroperasi mulai 2026 itu diklaim dapat memproduksi 3 juta unit motor listrik dalam setahun.