Shin Tae-yong Dihadiahi Mobil Listrik Mewah Genesis Electrified G80, Ini Spesifikasinya

JAKARTA - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) memberikan Genesis Electrified G80 ke pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pemberian mobil listrik itu sebagai bentuk apresiasi Hyundai kepada Shin Tae-yong yang berhasil membawa timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U-23.

“Kebanggaan bagi kami bisa menyerahkan unit Genesis Electrified G80 kepada Ketua Pelatih dari Tim Nasional Sepak Bola Indonesia, Shin Tae-yong, yang telah berkontribusi membawa timnas Indonesia ke posisi 4 besar di ajang AFC U-23 Asian Cup 2024 kemarin," kata President Director PT Hyundai Motors Indonesia, Woojune Cha, saat seremoni penyerahan Genesis G80 ke Shin Tae-yong di Hyundai Driving Experience SCBD, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Diketahui, Genesis merupakan produsen mobil yang berdiri di bawah naungan Hyundai Group. Genesis memproduksi mobil segmen premium.

Genesis Electrified G80 yang dihadiahi ke Shin Tae-yong merupakan tipe Long-Wheelbase. Genesis Electrified G80 Long-Wheelbase memiliki desain mewah hingga fitur lengkap.

Mobil listrik mewah ini dibekali baterai lithium-ion berkapasitas 87,2 kWh, dengan tenaga maksimal sebesar 272 kW (370 PS) yang terdiri dari motor penggerak depan dan belakang.

Genesis Electrified G80 Long-Wheelbase bisa mencapai kecepatan maksimal 225 km/jam. Sementara jarak tempuhnya hingga 500 km dalam sekali pengisian.

Untuk eksteriornya, mobil ini dilengkapi Grille Two-Line Crest di bagian depan, serta lampu depan Two-Line ikonis.