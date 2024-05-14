9 Fakta Kecelakaan Bus Maut Trans Putra Fajar, Sopir Akhirnya Jadi Tersangka

JAKARTA - Kecelakaan bus maut Trans Putra Fajar yang membawa rombongan SMK asal Depok dan terguling di turunan Ciater, menyebabkan 11 orang meninggal. Rinciannya, 10 korban merupakan penumpang bus dan 1 warga Ciater.

Bus pariwisata bernomor pelat AD 7524 OG tersebut tengah membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana yang usai merayakan perpisahan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Subang Asep Setia Permana mengatakan, bus yang terguling berisi rombongan penumpang pelajar dari SMK Lingga Kencana Depok.

Mereka hendak pulang menuju Depok dari Bandung setelah melaksanakan acara perpisahan. Asep Setia menyatakan, bus tersebut pulang melintasi Jalan Ciater dan diperkirakan hendak menuju tol Cipali Subang. Namun, diduga rem bus blong menyebabkan tidak terkendali dan mengalami kecelakaan lalu lintas.

Berikut 8 Fakta terkait kecelakaan bus Trans Putra Fajar

1. Sopir Jadi Tersangka

Sadira (51), sopir bus Trans Putera Fajar yang terguling di Ciater, Subang, telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp24 juta. Sadira dinilai lalai dalam mengemudikan kendaraan yang mengangkut rombongan SMK, sehingga terjadi kecelakaan fatal yang merenggut nyawa 11 orang, 13 luka berat,dan 42 luka ringan pada Sabtu 11 Mei 2024 malam itu.

2. Lakukan Perbaikan di Rumah Makan

Muslim, pemilik salah satu rumah makan di Ciater melihat jika bus sempat ada melakukan perbaikan di area parkir di atas. Perbaikan itu dilakukan sebelum berangkat, sekitar jam 18.39 WIB. Perbaikan bus tersebut berlangsung cukup lama. Seperti kebiasannya, Muslim pun menanyakan kondisi bus tersebut meski tidak secara detail.