HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Rombongan Ibu-Ibu Naik Pikap Pakai Helm demi Keselamatan

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |17:14 WIB
Viral Rombongan Ibu-Ibu Naik Pikap Pakai Helm demi Keselamatan
Viral ibu-ibu naik pikap pakai helm demi keselamatan. (Instagram/@makassarvirals)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) rombongan ibu-ibu menumpang mobil pikap dengan menggunakan helm. Mobil pikap itu diberhentikan polisi lalu lintas.

Dari video yang dilihat dari akun Instagram @makassarvirals, tampak ada belasan ibu-ibu menggunakan helm dan duduk di bagian bak mobil pikap warna putih tersebut.

Mobil yang mengangkut ibu-ibu tersebut tampak berhenti di pinggir jalan. Diduga itu lantaran mobil tersebut mengangkut rombongan ibu-ibu.

Tampak tak jauh dari mobil, ada seorang pria diduga sopir sedang berbincang dengan petugas.

"Penumpangnya pakai helm semua demi keselamatan, tapi tetap tidak diperbolehkan," demikian keterangan postingan tersebut, dikutip Selasa (14/5/2024).

Postingan itu viral di medsos dan menuai beragam komentar netizen.

"Anteng banget lagi duduknya," tulis akun @arni.****.

"Pliss ini lucu bgt, jangan ditilang dulu," tulis akun @evaesr****.

"Harusnya si sopir pake helm juga," tulis akun @venilau******.

Halaman:
1 2
      
