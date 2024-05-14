BYD Luncurkan Sea Lion 07 Seharga Rp400 Jutaan, Tantang Mobil Terlaris Tesla

BYD luncurkan Sea Lion 07, siap tantang mobil terlaris Tesla. (Car News China)

JAKARTA - Build Your Dreams (BYD) resmi meluncurkan SUV medium Sea Lion 07 di China. Pabrikan China itu menawarkan Sea Lion 07 dalam 4 varian, dengan harga mulai dari 189.800 yuan atau sekira Rp422 juta.

BYD Sea Lion 07 hadir dalam 4 varian dengan harga berbeda. Varian 550 Standard dibanderol seharga 189.800 yuan atau sekira Rp422 juta, 610 Long Range 199.800 yuan (Rp445 jutaan), 610 Smart dibanderol 219.800 yuan (Rp489 jutaan), dan 550 4WD Smart dibanderol 239.800 (Rp534 jutaan).

Kehadiran Seal Lion 07 ini akan menjadi penantang untuk mobil listrik terlaris Tesla yakni model 3 di China.

Secara dimensi, BYD Sea Lion 07 memiliki panjang 4.830 mm, lebar 1.925 mm, dan tinggi 1.620 mm, serta jarak sumbu roda 2930 mm. Ia mempunyai kapasitas bagasi 58 liter dan ukuran bagasi 500 liter.

Sea Lion 07 dibangun berdasarkan platform elektronik baru 3.0 Evo. Model ini juga menjadi lanjutan dari BYD Seal.

Meski eksteriornya mirip sedan BYD Seal, Sea Lion 07 disertai E-Platform 3.0 Evo, yang diklaim lebih baik dari e-Platform 3.0. Dengan platform baru ini dapat meningkatkan integrasi powertrain dan kemampuan pengisian daya.

Teknologi integrasi CTB (cell to body) yang ditingkatkan meningkatkan keselamatan tabrakan depan sebesar 60%, ketahanan terhadap deformasi kabin penumpang sebesar 50%.

Sea Lion 07 dilengkapi sistem e-drive pintar 12-in-1 dengan motor produksi yang disebut berkecepatan tertinggi di dunia (23.000 rpm), dengan kecepatan tertinggi 225 km/jam.