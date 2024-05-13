Harley-Davidson Luncurkan 5 Model Baru, Harganya Mulai dari Rp800 Jutaan

JAKARTA - JLM Auto Indonesia sebagai APM serta distributor resmi untuk Harley-Davidson di Indonesia meluncurkan 5 model motor terbaru. Kelima motor baru tersebut merupakan model tahun 2024.

Kelima model terbaru dari MY24 seperti Street Glide, Road Glide, dan Heritage Classic 114. Selain itu, kedua model lainnya adalah edisi terbatas, yaitu Tobacco Fade Enthusiast Motorcycle Collection untuk model Low Rider ST dan Ultra Limited.

"Kami menghadirkan jajaran produk terbaru MY24 dan tentunya juga kami hadirkan unit motor Harley-Davidson dengan edisi terbatas," kata Presiden Direktur JLM Auto Indonesia, Gerry Kertowidjojo, saat peresmian pop-up store di pusat perbelanjaan Senayan City, dalam keterangannya, dikutip Senin (13/5/2024).

"Pop-up store di Senayan City Mall merupakan langkah strategis kami untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan keterlibatan dengan konsumen. Kami berharap bahwa dengan kehadiran ini, kami dapat memperkuat ikatan kami dengan komunitas sepeda motor di Jakarta dan sekitarnya," tuturnya.

Model 2024 Street Glide dan Road Glide hadir lebih bertenaga, ringan, dan dinamis, serta menampilkan elemen desain visual baru. Kedua model ini memiliki profil fairing yang modern.

Kedua model ini dilengkapi fitur-fitur utama tambahan, meliputi Mesin Milwaukee-Eight® 117 V-Twin yang telah diperbarui dengan sistem pendingin baru, mode berkendara meliputi Road, Sport, Hujan dan Kustom.

Selain itu, kedua model anyar ini disematkan teknologi infotainment dan ditampilkan pada layar sentuh berwarna TFT 12,3 inci.

Harley-Davidson MY24 Street Glide dibanderol Rp 1.101.009.000 dan Road Glide dibanderol Rp 1.115.550.000 (of the road).