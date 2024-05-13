Yadea Bangun Pabrik Senilai Rp2,4 Triliun di Karawang, Siap Produksi 3 Juta Motor Listrik

JAKARTA - PT Yadea Teknologi Indonesia (Yadea) membangun pabrik pertama yang digadang-gadang bakal menjadi terbesar di Asia Tenggara. Pabrik motor listrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat ini memiliki nilai investasi sebesar 150 juta dolar AS (sekitar Rp2,4 triliun).

Diketahui, pasar kendaraan listrik di Indonesia mulai tumbuh perlahan. Dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, saat ini tren penjualan motor listrik diklaim mengalami pertumbuhan pesat.

Karena itu, Yadea berkomitmen menghadirkan motor listrik berkualitas tinggi yang diproduksi di Indonesia. Fasilitas pabrik ini memiliki luas sekitar 270.000 meter persegi yang diproyeksikan dapat beroperasional mulai 2026.

Pabrik baru Yadea mengintegrasikan teknologi produksi mutakhir, menampilkan sistem konveyor gantung perintis untuk produksi real-time dan sesuai permintaan. Jalur perakitan otomatis dan pengelasan robotik memastikan proses produksi yang cepat dan efisien, menghasilkan sepeda motor listrik hanya dalam 35 detik.

General Manager Perusahaan Manufaktur Yadea Indonesia, Wang Jinlong mengatakan, langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan motor listrik yang semakin tinggi di Indonesia.

“Kami dengan senang hati mengumumkan pendirian pabrik Yadea di Indonesia, yang memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 3 juta unit. Langkah strategis ini secara efektif memenuhi permintaan yang terus meningkat akan kendaraan roda dua listrik berkualitas tinggi di pasar Indonesia,” kata Wang di Karawang, Senin (13/5/2024).