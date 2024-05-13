Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Yadea Bangun Pabrik Senilai Rp2,4 Triliun di Karawang, Siap Produksi 3 Juta Motor Listrik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |17:12 WIB
Yadea Bangun Pabrik Senilai Rp2,4 Triliun di Karawang, Siap Produksi 3 Juta Motor Listrik
Yadea bangun pabrik senilai Rp2,4 triliun di Karawang, Jawa Barat. (MPI/Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - PT Yadea Teknologi Indonesia (Yadea) membangun pabrik pertama yang digadang-gadang bakal menjadi terbesar di Asia Tenggara. Pabrik motor listrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat ini memiliki nilai investasi sebesar 150 juta dolar AS (sekitar Rp2,4 triliun).

Diketahui, pasar kendaraan listrik di Indonesia mulai tumbuh perlahan. Dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, saat ini tren penjualan motor listrik diklaim mengalami pertumbuhan pesat.

Karena itu, Yadea berkomitmen menghadirkan motor listrik berkualitas tinggi yang diproduksi di Indonesia. Fasilitas pabrik ini memiliki luas sekitar 270.000 meter persegi yang diproyeksikan dapat beroperasional mulai 2026.

Yadea bangun pabrik di Karawang. (MPI/Fadli R)

Pabrik baru Yadea mengintegrasikan teknologi produksi mutakhir, menampilkan sistem konveyor gantung perintis untuk produksi real-time dan sesuai permintaan. Jalur perakitan otomatis dan pengelasan robotik memastikan proses produksi yang cepat dan efisien, menghasilkan sepeda motor listrik hanya dalam 35 detik.

General Manager Perusahaan Manufaktur Yadea Indonesia, Wang Jinlong mengatakan, langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan motor listrik yang semakin tinggi di Indonesia.

“Kami dengan senang hati mengumumkan pendirian pabrik Yadea di Indonesia, yang memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 3 juta unit. Langkah strategis ini secara efektif memenuhi permintaan yang terus meningkat akan kendaraan roda dua listrik berkualitas tinggi di pasar Indonesia,” kata Wang di Karawang, Senin (13/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182087/united_mt1500-8IMe_large.jpg
Spesifikasi Motor Listrik United MT1500, Segini Jarak Tempuh dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181552/motor_listrik_alva_n3_di_pameran_eicma_milan_italia-4qL3_large.jpg
Ramaikan Pameran Italia, Motor Listrik Indonesia Rambah Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/15/3175871/motor_listrik-r3Gf_large.jpg
Selain Insentif, Ini Faktor yang Bisa Dorong Konsumen Beli Motor Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173669/motor_listrik_honda-n8HP_large.jpg
Dorong Penjualan Motor Listrik, Pemerintah Diharapkan Berikan Insentif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173428/suzuki_e_access-TSUn_large.jpg
Suzuki Siap Luncurkan Motor Listrik di Indonesia Tahun Depan, e-Access?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/15/3172902/motor_listrik_honda-o1ci_large.jpg
Tanpa Subsidi, Honda Prediksi Penjualan Motor Listrik Cuma 40 Ribu
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement