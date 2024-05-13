Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Dapat Penyegaran, Honda Super Cub C125 Kini Punya Warna Baru

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |11:37 WIB
Dapat Penyegaran, Honda Super Cub C125 Kini Punya Warna Baru
Honda Super Cub C125 kini hadir dengan warna baru. (Honda)
JAKARTA - Sepeda motor Honda Super Cub C125 mengalami penyegaran. Motor ikonik itu hadir dengan pilihan warna baru. Selain itu, Honda Super Cub C125 m menghadirkan kombinasi warna jok.

Warna baru yang disematkan Pearl Cadet Gray. Dengan warna ini Honda Super Cub C125 memperkaya tampilan klasik sekaligus memperkuat karakter premium retro. Warna baru tersebut melengkapi dua warna sebelumnya, yaitu Matte Axis Gray Metallic dan Pearl Nebula Red.

Selain suguhan baru pada warna bodi, Honda Super Cub C125 kini mempunyai kombinasi warna jok cokelat dan abu-abu untuk tipe warna Pearl Cadet Gray dan Pearl Nebula Red.

Marketing Director AHM, Octavianus Dwi mengatakan, Honda Super Cub C125 merupakan sepeda motor legendaris. Desainnya unik dan tak lekang oleh waktu menjadikan sepeda motor jenis cub (bebek) ini semakin diminati.

"Hadirnya kombinasi warna baru, termasuk penyegaran pada warna jok menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang ingin berekspresi dengan gaya hidup stylish sekaligus premium. Kami berharap Honda Super Cub C125 mampu membangkitkan nostalgia para pengguna dan memberikan nilai tambah untuk kesenangan berkendara,” ujar Octa, dalam keterangannya, dikutip Senin (13/5/2024).

Honda Super Cub C125 menggunakan mesin injeksi berkapasitas 125cc SOHC 4 gigi berpendingin udara, dilengkapi 2 katup. Dapur pacu tersebut memiliki bore dan stroke 50 x 63,1mm dengan rasio kompresi 10:1.

