Tak Perlu Panik, Update ICCU Hyundai Ioniq 5 dan 6 hanya Hitungan Menit

JAKARTA - PT. Hyundai Motors Indonesia (HMID) belum bisa memastikan kapan recall terhadap Hyundai Ioniq 5 dan Ioniq 6 berakhir. Head of After Sales Sevice PT Hyundai Motors Indonesia Haris Wiyono hanya menyatakan secepatnya.

Beberapa waktu lalu, Hyundai mengumumkan recall terhadap mobil Ioniq 5 dan 6 yang memiliki masalah di Integrated Charge Control Unit (ICCU). Recall tersebut melibatkan Hyundai Ioniq 5 yang diproduksi dari Maret 2022 hingga April 2024, dan Ioniq 6 yang mulai dijual tahun lalu.

"Ada 9.000 unit Hyundai Ioniq 5 dan 6, sejak pertama kali didistribusikan. Tapi kalau ditanya kapan selesai, belum bisa kami pastikan karena kami kan baru mulai (6 Mei 2024)," kata Haris kepada awak media, termasuk Okezone, di Jakarta.

Haris mengimbau agar pemilik dua model mobil tersebut segera datang ke diler resmi Hyundai terdekat di Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan ICCU. Apalagi, proses pengecekan hingga pengerjaan update ICCU hanya berlangsung sekitar kurang lebih 20 menit dan tidak dipungut biaya.

Nantinya, costumer akan dipanggil melalui call center (bluelink). Ketika customer datang ke kita langsung diupdate. Namun, dia belum dapat menggambarkan dampak recall terhadap penjualan mobil listri ioniq 5 dan ioniq 6 tersebut.

Fungsi ICCU di Mobil Listrik