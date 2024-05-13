Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Harga Mobil Daihatsu Sirion?

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |19:12 WIB
Berapa Harga Mobil Daihatsu Sirion?
Berapa harga mobil Daihatsu Sirion? (Dok Daihatsu)
A
A
A

JAKARTA - Daihatsu Sirion meramaikan segmen city car di pasar Tanah Air sejak 2007. Mobil tersebut mendapatkan penyegaran pada 2022. Berapa harganya Sirion?

Daihatsu Sirion hadir dalam 2 varian, yaitu X CVT dan X CVT. Sirion R CVT dibanderol seharga Rp230 jutaan dan R CVT dijual Rp239 jutaan. Harga tersebut on the road (OTR) Jakarta.

Secara dimensi mobil ini memiliki ukuran 3.895 mm x 1.735 mm x 1.525 mm serta ground clearance sebesar 150 mm.

Sirion dengan varian tertinggi dilengkapi mesin 1.329 cc. Mesin itu mampu menghasilkan tenaga hingga 94 hp dan torsi puncak 120 Nm.

Untuk fitur keselamatan, Daihatsu Sirion dilengkapi oleh rem ABS (Anti-lock Braking System) dan EBD (Electronic Brake Distribution). Fitur lainnya adalah hill start assist, front corner sensor, serta parking camera with back sensor.

Sirion menggunakan ban uuran 185/55 R15. Keduanya menggunakan tipe velg 15’ Alloy Black Polished.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
