HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Harga Mobil Wuling Binguo?

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |18:49 WIB
Berapa Harga Mobil Wuling Binguo?
Wuling Binguo EV. (MPI/Fadli Ramadhan)
A
A
A

JAKARTA - Wuling Binguo EV menjadi mobil listrik kedua yang diluncurkan pabrikan asal China tersebut. Berapakah harga mobil Wuling Binguo EV?

Binguo EV diluncurkan pada November 2023. Binguo EV ditawarkan dalam dua tipe, yaitu Long Range dan Premium Range.

Mobil listrik ini dibekali baterai berkapasitas 31,9 kWh dengan jarak tempuh 333 km untuk tipe Long Range dan kapasitas 37,9 kWh dengan jarak tempuh 410 km untuk tipe Premium Range.

Dengan desain yang unik, hadirnya mobil ini menandai perkembangan produksi mobil listrik dari Wuling sendiri.

Wuling Binguo EV Premium Range dibanderol Rp 372 juta, model Long Range sebesar Rp 326 juta, dan model paling rendah Long Range tipe hanya colokan AC sebesar Rp 317 juta. Harga tersebut OTR Jakarta dan sudah termasuk intensif PPN.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
