Air Menetes dari Kolong Mobil, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Ketika mobil berhenti atau sedang parkir, kadang ada air yang menetes dari bagian bawah mobil. Biasanya tetesan air itu keluar saat mesin mobil dihidupkan dari keadaan parkir.

Kejadian ini tak jarang dianggap sepele. Padahal menetesnya air tersebut bisa jadi pertanda ada masalah pada komponen tertentu di dalam mobil sehingga perlu segera ditangani. Itu karena setiap komponen pada mobil saling berkesinambungan, sehingga jika salah satu komponen rusak atau bermasalah, bisa menyebabkan komponen lain rusak.

Ada beberapa penyebab muncul teteasan air dari bawah kolong mobil. Berikut penyebabnya, sebagaimana dirangkum dari laman resmi Wuling, Senin (13/5/2024) :

1. Kondensasi AC Mobil

Air yang menetes pada bagian bawah mobil dapat berasal dari kondensasi AC. Jika air menetes pada bagian bawah mobil ketika mesin tidak menyala, itu karena kondensasi AC.

Proses kondensasi AC terjadi saat saluran AC mobil yang dingin berbeda dengan lingkungan sekitar yang lebih hangat. Biasanya, embun yang berasal dari kondensasi AC muncul di bagian bawah dashboard.

2. Kebocoran Cairan Pendingin Radiator

Kebocoran pada air radiator biasanya ditunjukkan dengan tetesan air ketika mobil dalam kondisi mesin mati. Selain kondensasi AC, ada alasan lain mengapa tetesan air muncul di bagian bawah.