Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Air Menetes dari Kolong Mobil, Ini Penyebabnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |17:33 WIB
Air Menetes dari Kolong Mobil, Ini Penyebabnya
Air menetes dari kolong mobil, ini penyebabnya. (Dok Wuling)
A
A
A

JAKARTA - Ketika mobil berhenti atau sedang parkir, kadang ada air yang menetes dari bagian bawah mobil. Biasanya tetesan air itu keluar saat mesin mobil dihidupkan dari keadaan parkir.

Kejadian ini tak jarang dianggap sepele. Padahal menetesnya air tersebut bisa jadi pertanda ada masalah pada komponen tertentu di dalam mobil sehingga perlu segera ditangani. Itu karena setiap komponen pada mobil saling berkesinambungan, sehingga jika salah satu komponen rusak atau bermasalah, bisa menyebabkan komponen lain rusak.

Ada beberapa penyebab muncul teteasan air dari bawah kolong mobil. Berikut penyebabnya, sebagaimana dirangkum dari laman resmi Wuling, Senin (13/5/2024) :

1. Kondensasi AC Mobil

Air yang menetes pada bagian bawah mobil dapat berasal dari kondensasi AC. Jika air menetes pada bagian bawah mobil ketika mesin tidak menyala, itu karena kondensasi AC.

Proses kondensasi AC terjadi saat saluran AC mobil yang dingin berbeda dengan lingkungan sekitar yang lebih hangat. Biasanya, embun yang berasal dari kondensasi AC muncul di bagian bawah dashboard.

2. Kebocoran Cairan Pendingin Radiator

Kebocoran pada air radiator biasanya ditunjukkan dengan tetesan air ketika mobil dalam kondisi mesin mati. Selain kondensasi AC, ada alasan lain mengapa tetesan air muncul di bagian bawah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/53/3069734/grab-i87s_large.jpg
Cara Orderan Grab Nyangkut Terus, Ini 6 Tipsnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/52/3013072/airbag_mobil_meledak-qlUX_large.jpg
Kenapa Airbag Mobil Bisa Meledak Sendiri? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/53/3013068/rem_motor-2Hvq_large.jpg
Jari Terus Berada di Tuas Rem Motor, Waspada Bahaya Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/52/3008712/mobil-sudah-lama-tak-dipakai-ini-tips-menyalakannya-oh1qxOBJzQ.jpg
Mobil Sudah Lama Tak Dipakai, Ini Tips Menyalakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/53/3008433/ban-belakang-motor-lebih-cepat-botak-dibandingkan-ban-depan-mitos-atau-fakta-n9UyF8ub3b.jpg
Ban Belakang Motor Lebih Cepat Botak Dibandingkan Ban Depan, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/52/3007869/viral-pengharum-cair-bisa-bikin-ac-mobil-cepat-kotor-r9XYT4h2FI.jpg
Viral Pengharum Cair Bisa Bikin AC Mobil Cepat Kotor
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement