Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Marka Jalan Warna Kuning dan Putih, Apa Bedanya?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |17:01 WIB
Marka Jalan Warna Kuning dan Putih, Apa Bedanya?
Marka jalan warna kuning dan putih, apa bedanya? (Ilustrasi/Dok Daihatsu)
A
A
A
JAKARTA - Marka jalan warna kuning dan putih adalah salah satu rambu lalu lintas yang cukup penting. Meski begitu, tidak semua orang menyadari hal tersebut, bahkan sebagian besar tidak memperdulikan.

Padahal keberadaan marka jalan itu tak hanya sebuah pembatas jalan, tetapi juga bisa mengamankan para pengendara ketika sedang melintas. Banyaknya orang yang belum memahami makna marka tersebut menjadi alasan kenapa angka kecelakaan tergolong tinggi di Indonesia.

Tidak hanya di Indonesia, marka warna kuning dan putih juga digunakan di dunia. Berikut perbedaan marka jalan kuning dan putih, sebagaimana dilansir dalam laman Daihatsu, Senin (13/5/2024) :

Arti Marka Jalan Kuning

Keberadaan marka jalan kuning memang sangat jarang dijumpai di semua jalanan di Indonesia. Namun, keberadaannya ternyata juga menjadi rambu lalu lintas yang harus diperhatikan dengan seksama oleh para pengguna kendaraan.

Sebab dengan memahami artinya itulah akan membantu seseorang agar lebih hati hati dan waspada saat tengah berkendaraan. Keberadaan marka jalan membujur berwarna kuning dapat menjadi tanda bahwa itu untuk jalan nasional. Adapun marka jalan dengan warna kuning ini hadir dengan beberapa bentuk dan untuk lebih jelasnya.

Arti Satu Garis Kuning Tanpa Putus

Keberadaan dari garis ini sangat jarang ditemukan di Indonesia karena biasanya lebih mudah ditemukan di Eropa. Dari tepi jalan biasanya terdapat garis putih sebelum garis kuning di tengahnya.

M akna dari garis kuning tanpa putus tersebut menjadi tanda bahwa seseorang boleh menyalip kendaraan di garis putih. Tetapi tidak keluar dari garis kuning.

Arti Garis Kuning Putus-Putus di Sisi Tepi Jalan

Untuk garis kuning putus-putus yang berada di sisi tepi jalan dapat menjadi tanda bahwa pengendara diperbolehkan mendahului kendaraan lain dari sisi tepi samping. Meskipun begitu, Anda harus tetap mempertahankan kondisi dari pengendara lainnya.

Arti Dua Garis Kuning Tanpa Putus

Dua garis kuning tanpa putus biasanya bisa ditemukan di rute utama lintas kota di Indonesia. Arti dari garis ganda tersebut adalah pengendara tidak diperbolehkan melewati garis untuk mendahului pengendara di depannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184418//tilang-30pf_large.jpg
Update Operasi Zebra: 2.189 Pelanggar Tak Pakai Helm, 1.394 Tak Pakai Sabuk Pengaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183938//operasi_zebra-qxf5_large.jpg
Operasi Zebra 2025 Dimulai Besok, Berikut Pelanggaran Lalin yang Dibidik Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183051//agus-98H3_large.jpg
Siaga Nataru 2026, Korlantas Polri Siapkan Skenario Pengamanan Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181707//dpr_ri-sOvj_large.jpg
Jelang Demo Buruh, Lalu Lintas di Depan DPR Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180208//demo_guru-xQYS_large.jpg
1.597 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Guru di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180202//demo_guru-U1pF_large.jpg
Ada Demo Guru, Jalan Sekitar Patung Kuda Arah Kedubes AS Jakpus Ditutup
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement