Viral Pengharum Cair Bisa Bikin AC Mobil Cepat Kotor

JAKARTA - AC merupakan komponen penting pada mobil untuk membuat suhu kabin terasa sejuk. Jika tak dirawat dengan baik, bisa menyebabkan masalah dan tidak akan berfungsi dengan optimal.

Salah satu yang bisa membuat AC tidak dapat bekerja dengan semestinya adalah penggunaan pengharum ruangan yang tidak tepat. Menggunakan pengharum berbentuk cairan atau gel ternyata bisa menghambat kinerja AC.

Hal tersebut diperlihatkan melalui unggahan video di akun X (Twitter) @innovacommunity, yang memperlihatkan evaporator AC sebuah mobil sangat kotor akibat penggunaan pengharum ruangan yang tak tepat.

“Hati-hati klo pakai pengharum, terutama yg berbentuk cair atau gel, saat menguap, terhisap AC, beresiko bikin kotor evaporator, lama-lama bisa jadi gel bikin apek,” bunyi keterangan dalam unggahan video tersebut.

Dalam video pada unggahan itu, tampak evaporator AC mobil tersebut kotor dan berlendir yang diakibatkan pengharum ruangan tidak tepat. Kondisi tersebut disebutkan sangat tidak baik bagi kesehatan, terutama saat dihirup dalam jangka waktu panjang.

“AC tidak sehat akibat kotoran yang menumpuk di evaporator, berlendir, sehingga banyak bakteri, kuman, dan virus yang bersarang di dalamnya. Tanpa kita sadari itulah yang dihirup selama di dalam mobil,” tulis keterangan dalam video tersebut.

Disebutkan bahwa AC mobil memerlukan filter yang dapat menyaring kotoran masuk ke evaporator. Hal ini dapat memperpanjang usia AC mobil dan meningkatkan kualitas udara di dalam kabin.

Selain itu, penggunaan air purifier sangat disarankan untuk membuat udara di dalam kabin menjadi lebih segar. Bahkan, hal tersebut dapat membuat pengendara tidak cepat lelah dan mengurangi kantuk.