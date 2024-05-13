Toyota Bakal Pakai Platform BYD untuk Produksi Mobil Hybrid

JAKARTA - Toyota dikabarkan akan meluncurkan 3 mobil plug-in hybrid (PHEV) terbaru di China dalam dua sampai tiga tahun ke depan. Toyota dikabarkan akan menggunakan platform dari BYD untuk membangun mobil tersebut.

Melansir Carnewschina, Senin (13/5/2024), produsen asal Jepang itu tidak akan lagi menggunakan platform THS (Toyota Hybrid System). Hal itu mengingat model baru mobil hybrid (HEV) yang akan diluncurkan di China lebih bertenaga.

HEV merupakan kendaraan listrik hibrida. Pada dasarnya adalah mobil ICE yang tidak dapat diisi dayanya. Jenis ini tidak dapat memperoleh pelat nomor hijau di China dan tidak menerima subsidi dan perlakuan yang sama seperti BEV atau PHEV.

Sebelumnya, Toyota meluncurkan versi plug-in hybrid E+ dari Corrola, Levin, dan RAV4 di China. Tapi, ketiga model itu tidak diterima pasar dengan baik. Kini, ketiga model tersebut akan menggunakan platform PHEV yang berbeda dari sebelumnya.

Baik Toyota maupun BYD, belum mengonfirmasi kabar tersebut. Namun yang pasti jika teknologi DM-i BYD diadopsi, Toyota pasti akan melakukan pemolesan dan penyetelan baru. Pengalaman berkendara pada model final juga akan berbeda.

DM adalah platform PHEV BYD, yang merupakan singkatan dari DualMode dan diluncurkan pada 2008. Bulan ini, DM akan meluncurkan generasi kelima, yang memungkinkan model tersebut menjalankan CLTC dengan jangkauan 2.000 km dan mengonsumsi 2,9 liter per 100 km.