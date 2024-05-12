Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rambah Sidoarjo, Piaggio Tawarkan Vespa dan Moge Italia untuk Pelanggan di Jatim

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |17:19 WIB
Rambah Sidoarjo, Piaggio Tawarkan Vespa dan Moge Italia untuk Pelanggan di Jatim
Dealer Motoplex 4 Brands Sidoarjo.
A
A
A

JAKARTA PT Piaggio Indonesia (PID) membuka dealer Motoplex 4 Brand baru di Sidoarjo, Jawa Timur. Melalui dealer pertamanya di Sidoarjo ini, PID memperluas jaringannya ke Jawa Timur dan menawarkan Vespa dan motor gede (moge) khas Italia pada pelanggan di wilayah tersebut.

Ekspansi ini memperkuat komitmen PID dalam menghadirkan pengalaman premium dan komprehensif khas Italia untuk seluruh masyarakat Indonesia. Peningkatan standar layanan dealer di Sidoarjo juga menegaskan posisi Jawa Timur, khususnya Sidoarjo.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Sidoarjo, yang juga dikenal sebagai “Kota Delta”, memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 6,16 persen pada 2023, lebih dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen.

Ayu Hapsari, BTL, PR and Communications Manager PID mengatakan pembukaan dealer Motoplex 4 Brand pertama di Sidoarjo sangat penting. Terlebih pasar di Jawa Timur untuk model yang ditawarkan Piaggio Group sangat besar.

“Kami mendapatkan respons yang sangat baik di wilayah ini. Peningkatan layanan di dealer tersebut akan menjadi momentum bagi kami untuk memperluas cakupan layanan dengan lebih fokus menghadirkan layanan premium khas dealer Motoplex 4 Brand untuk konsumen setia kami di Sidoarjo dan sekitarnya,” kata Ayu dalam keterangan resmi.

Bekerja sama dengan PT Smart Mulia Abadi (SMART), dealer ini berlokasi di Jl. Raya Waru No.92, Dusun Sawo, Sawotratap, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan menempati lahan seluas 845 meter persegi dengan luas bangunan 488 meter persegi.

