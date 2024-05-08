Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rute Transjakarta 9A Terbaru dan Jadwal Lengkapnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 08 Mei 2024 |11:07 WIB
Rute Transjakarta 9A Terbaru dan Jadwal Lengkapnya
Ilustrasi rute transjakarta 9A ( Foto: Okezone)
A
A
A

PILIHAN rute Transjakarta 9A bagi yang ingin ke jurusan Cililitan hingga Grogol. Pasalnya, rute ini akan melewati beberapa ruas jalan yang memiliki peranan penting di Jakarta.

Beberapa rute Transjakarta 9A ini biasanya menggunakan bus berwarna biru muda. Serta melewati Pancoran, Stasiun Cawang hingga Mall Central Park.

Selain itu rute Transjakarta 9A berangkat setiap hari pukul 05.00 WIB dari kedua arah (Cillitan dan Kali Grogol). Sementara keberangkatan akhirnya yaitu setiap hari pukul 22.00 WIB dari kedua arah.

Terdapat 23 halte bus pemberhentian yang dilalui Transjakarta 9A selama perjalanan dari Cililitan menuju Kali Bogor.

rute transjakarta

berikut rute Transjakarta 9A terbaru:

-Rute Cililitan – Kali Bogor

Cililitan

Cawang Cililitan

Cawang Sentral

Cawang

Ciliwung

Cikoko

Tebet Eco Park

Pancoran Tugu

Pancoran

Tegal Parang

Simpang Kuningan

Denpasar

Jamsostek 3

Widya Chandra

Komdak 1

Semanggi

Senayan

Petamburan

Kemanggisan

Kota Bambu

Tanjung Duren

Grogol Reformasi

Kali Grogol

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182700//bus_transjabodetabek_rute_bekasi_dukuh_atas_keluarkan_asap-bsZm_large.jpg
Bus Transjabodetabek Rute Bekasi–Dukuh Atas Keluarkan Asap di Jatinegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182594//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-V2d1_large.jpg
Pramudi Wanita Singgung Tarif Transjakarta Tak Naik, Pramono: Gubernurnya Lagi Bimbang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182455//bus_transjakarta-NaVP_large.jpg
Pemprov DKI Persilakan Warga Ajukan KLG untuk Bisa Akses Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181986//pramono_anung-nDom_large.jpg
Pramono Teken Pergub Pekerja Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181790//lrt-E39f_large.jpg
Naik MRT, LRT, dan Transjakarta Bisa Gratis, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181753//mrt_jakarta-A9QY_large.jpg
Cara Mudah dan Syarat Naik Transportasi Umum di Jakarta Gratis
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement