Rute Transjakarta 9A Terbaru dan Jadwal Lengkapnya

PILIHAN rute Transjakarta 9A bagi yang ingin ke jurusan Cililitan hingga Grogol. Pasalnya, rute ini akan melewati beberapa ruas jalan yang memiliki peranan penting di Jakarta.

Beberapa rute Transjakarta 9A ini biasanya menggunakan bus berwarna biru muda. Serta melewati Pancoran, Stasiun Cawang hingga Mall Central Park.

Selain itu rute Transjakarta 9A berangkat setiap hari pukul 05.00 WIB dari kedua arah (Cillitan dan Kali Grogol). Sementara keberangkatan akhirnya yaitu setiap hari pukul 22.00 WIB dari kedua arah.

Terdapat 23 halte bus pemberhentian yang dilalui Transjakarta 9A selama perjalanan dari Cililitan menuju Kali Bogor.

berikut rute Transjakarta 9A terbaru:

-Rute Cililitan – Kali Bogor

Cililitan

Cawang Cililitan

Cawang Sentral

Cawang

Ciliwung

Cikoko

Tebet Eco Park

Pancoran Tugu

Pancoran

Tegal Parang

Simpang Kuningan

Denpasar

Jamsostek 3

Widya Chandra

Komdak 1

Semanggi

Senayan

Petamburan

Kemanggisan

Kota Bambu

Tanjung Duren

Grogol Reformasi

Kali Grogol