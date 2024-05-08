PILIHAN rute Transjakarta 9A bagi yang ingin ke jurusan Cililitan hingga Grogol. Pasalnya, rute ini akan melewati beberapa ruas jalan yang memiliki peranan penting di Jakarta.
Beberapa rute Transjakarta 9A ini biasanya menggunakan bus berwarna biru muda. Serta melewati Pancoran, Stasiun Cawang hingga Mall Central Park.
Selain itu rute Transjakarta 9A berangkat setiap hari pukul 05.00 WIB dari kedua arah (Cillitan dan Kali Grogol). Sementara keberangkatan akhirnya yaitu setiap hari pukul 22.00 WIB dari kedua arah.
Terdapat 23 halte bus pemberhentian yang dilalui Transjakarta 9A selama perjalanan dari Cililitan menuju Kali Bogor.
berikut rute Transjakarta 9A terbaru:
-Rute Cililitan – Kali Bogor
Cililitan
Cawang Cililitan
Cawang Sentral
Cawang
Ciliwung
Cikoko
Tebet Eco Park
Pancoran Tugu
Pancoran
Tegal Parang
Simpang Kuningan
Denpasar
Jamsostek 3
Widya Chandra
Komdak 1
Semanggi
Senayan
Petamburan
Kemanggisan
Kota Bambu
Tanjung Duren
Grogol Reformasi
Kali Grogol