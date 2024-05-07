Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

30 Unit Moge Royal Enfield Dilelang, Harganya Mulai Rp30 Jutaan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 07 Mei 2024 |11:29 WIB
30 Unit Moge Royal Enfield Dilelang, Harganya Mulai Rp30 Jutaan
Royal Enfield Classic 350 dan 500 dilelang Bea Cukai mulai dari Rp30 jutaan. (lelang.go.id)
JAKARTA – Bea Cukai melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta melelang puluhan unit motor gede (moge) Royal Enfield. Motor bergaya klasik tersebut dilelang mulai dari harga Rp39,5 juta.

Melansir laman lelang.go.id, Selasa (7/5/2024), pelelangan diumumkan lewat nomor PENG-5/KPU.1054PL/2024. Ada 30 unit Royal Enfiel dilelang dari dua model berbeda.

Dua model yang dilelang itu adalah Royal Enfield Classic 500 cc dengan kode Lot A01-A15, sebanyak 15 unit. Sementara Royal Enfield Classic 300 cc berkode Lob B01-B15 juga dilelang sebanyak 15 unit.

Mengingat kapasitas mesinnya yang berbeda, kedua motor ini memiliki harga awal dan jaminan yang berbeda. Untuk Lot A01-A15 yang diisi Royal Enfield Battle Army Green, nilai limit atau harga awal adalah Rp49.492.147. Sementara jaminannya Rp24 juta.

Kemudian untuk Lot B01-B15, diisi Royal Enfield Gun Grey 350 cc yang memiliki nilai limit Rp39.502.260. Sementara bagi yang berminat bisa memberikan uang jaminan Rp19,5 juta.

Royal Enfield Classic 350 cc (lelang.go.id)

Berdasarkan keterangan dalam lelang tersebut, seluruh moge Royal Enfield ini merupakan barang tak dikuasai. Artinya, motor ini berstatus baru tanpa dilengkapi BPKB dan STNK. Pemenang lelang nantinya harus mengurus legalitasnya.

Apabila tertarik dengan motor ini, bisa melihat langsung ke tempat penimbunan pabean (TPP), PT Transcon Indonesia, Jalan Denpasar, Blok II, No 1 dan 16, KBN Marunda, Cilincing, Jakarta Utara pada 13-15 Mei 2024.

