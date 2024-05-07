Berapa Harga Mobil Hyundai Palisade di Indonesia?

Berapa harga mobil Hyundai Palisade di Indonesia? (Dok Hyundai)

JAKARTA - Pabrikan asal Korea Selatan (Korsel) Hyundai menjadi salah satu merek otomotif yang disambut antusias masyarakat. Salah satu model yang digemari adalah Hyundai Palisade. Berapa harga mobil Hyundai Palisade di Indonesia?

Mobil ini diterima baik di Indonesia semenjak rilis pada akhir 2020. Sebagai SUV besar dan mewah, mobil ini bisa bersaing di segmennya.

Hyundai palisade, dengan desain yang mewah kini New Palisade dilengkapi Hyundai Blue Link. Sistem itu dapat memungkinkan pemilik mobil menghidupkan atau mematikan mesin, mengatur suhu kabin, mengunci atau membuka kunci pintu, menyalakan klakson, menyalakan lampu hazard, membuka atau menutup jendela, mengaktifkan mode ventilasi jendela, mengetahui lokasi parkir kendaraan, dan lain sebagainya melalui smartphone pengguna.

Menariknya New Palisade terdapat fitur Hyundai Blue Link terbaru yang belum pernah disematkan sebelumnya, yaitu View Around My Vehicle yang memungkinkan pengguna dapat mengambil gambar di sekitar kendaraan menggunakan kamera 360 melalui smartphone.

New Palisade tersedia dalam sejumlah varian warna eksterior, meliputi Creamy White Pearl, Moonlight Blue Pearl, Graphite Gray Metallic, Abyss Black Pearl, dan Shimmering Silvering Metallic.

Selain eksterior terdapat pula 3 pilihan warna interior dari New Palisade, yaitu Black Monotone, Black & Burgundy, serta Navy & Warm Grey.