Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Harga Mobil Hyundai Palisade di Indonesia?

Ferdinando Tamaro , Jurnalis-Selasa, 07 Mei 2024 |11:16 WIB
Berapa Harga Mobil Hyundai Palisade di Indonesia?
Berapa harga mobil Hyundai Palisade di Indonesia? (Dok Hyundai)
A
A
A

JAKARTA - Pabrikan asal Korea Selatan (Korsel) Hyundai menjadi salah satu merek otomotif yang disambut antusias masyarakat. Salah satu model yang digemari adalah Hyundai Palisade. Berapa harga mobil Hyundai Palisade di Indonesia?

Mobil ini diterima baik di Indonesia semenjak rilis pada akhir 2020. Sebagai SUV besar dan mewah, mobil ini bisa bersaing di segmennya.

Hyundai palisade, dengan desain yang mewah kini New Palisade dilengkapi Hyundai Blue Link. Sistem itu dapat memungkinkan pemilik mobil menghidupkan atau mematikan mesin, mengatur suhu kabin, mengunci atau membuka kunci pintu, menyalakan klakson, menyalakan lampu hazard, membuka atau menutup jendela, mengaktifkan mode ventilasi jendela, mengetahui lokasi parkir kendaraan, dan lain sebagainya melalui smartphone pengguna.

Menariknya New Palisade terdapat fitur Hyundai Blue Link terbaru yang belum pernah disematkan sebelumnya, yaitu View Around My Vehicle yang memungkinkan pengguna dapat mengambil gambar di sekitar kendaraan menggunakan kamera 360 melalui smartphone.

New Palisade tersedia dalam sejumlah varian warna eksterior, meliputi Creamy White Pearl, Moonlight Blue Pearl, Graphite Gray Metallic, Abyss Black Pearl, dan Shimmering Silvering Metallic.

Selain eksterior terdapat pula 3 pilihan warna interior dari New Palisade, yaitu Black Monotone, Black & Burgundy, serta Navy & Warm Grey.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/15/3183030/hyundai_ioniq_6-8tUe_large.jpg
Hyundai Ioniq 6 di Indonesia Kena Recall Gara-Gara Masalah Pengisian Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180465/hyundai_eo-Bjmc_large.jpg
Hyundai Luncurkan Mobil Listrik Murah Harga Rp200 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/15/3176451/hyundai_ioniq_5_n-k4Td_large.jpg
Hyundai Ioniq 5 N Mogok, 2 Bulan Terbengkalai di Bengkel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175634/hyundai_santa_fe-TlF3_large.jpeg
Uji Tabrak Ungkap Masalah Serius, 135 Ribu Unit Hyundai Santa Fe Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173937/hyundai_ioniq_9-5nXB_large.jpg
Hyundai Bakal Luncurkan Mobil Listrik Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement