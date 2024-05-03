Jokowi Ungkap Pabrik Baterai Beroperasi Bulan Depan, Harapkan Ekosistem Kendaraan Listrik Segera Terbentuk

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bulan depan pabrik industri baterai listrik sudah mulai produksi. Dengan beroperasi pabrik tersebut, Jokowi berharap ekosistem kendaraan listrik segera terbentuk.

"Nanti bulan depan, itu yang namanya pabrik industri baterai sudah mulai berproduksi. Jadi kita harapkan ini ekosistem ini segera terbangun, segera terbentuk," kata Jokowi usai meninjau Pameran Kendaraan Listrik di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Kepala Negara mengatakan, saat ini sudah ada 59 pabrik motor listrik yang sudah mulai berproduksi. Lalu ada 5 pabrik mobil listrik dan 1 pabrik truk listrik.

"Ini bangunan besar ekosistem EV ini betul-betul harus kita jaga, jangan sampai ada hambatan-hambatan. Saya kira goalnya ke sana," kata Jokowi.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Jokowi mengapresiasi penyelenggaraan acara pameran mobil listrik itu. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang untuk memproduksi ratusan ribu motor listrik.

"Pameran kendaraan listrik saya lihat sangat bagus sekali, banyak memang sepeda motor, mobil, juga ada bus ada truck, semua ada. Kalau melihat misalnya kayak kendaraan listrik sepeda motor listrik, itu kita punya kapasitas 1,6 juta per tahun. Sekarang baru terisi, yang terproduksi di sini baru kurang lebih 100 ribu. Artinya, masih ada peluang yang sangat besar sekali," ungkapnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)