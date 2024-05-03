Kesan Coba Wuling Cloud EV, Nyaman dengan Fitur Melimpah

JAKARTA - Wuling Motors telah membuka pemesanan untuk kendaraan listrik terbarunya yakni Cloud EV pada pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (30/4/2024). Wuling Motors kemudian mengajak media untuk menjajal Cloud EV yang dijual dengan estimasi harga Rp410 juta tersebut.

Test drive dilakukan menyusuri ruas Jalan Griya Utama dan Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jumat (3/5/2024). Dalam kegiatan ini, Wuling menyediakan 5 Cloud EV untuk dites. Tiga unit untuk dikendarai, 1 untuk mencoba All Around 360 Camera, dan satu menampilkan sofa mode.

“Dalam acara Cloud EV Dynamic Impression ini, kami memberikan lebih dari sekadar pengalaman berkendara kepada rekan-rekan media. Kami juga memberikan kesempatan bagi media untuk merasakan langsung fitur-fitur canggih yang dimiliki Cloud EV, seperti layar 15.6 inci Intelligent Head Unit yang berfungsi sebagai pusat pengaturan kendaraan, ADAS sampai dengan ragam fitur modern," kata Product Planning Wuling Motors, Danang Wiratmoko.

"Kami berharap rekan media juga menikmati kenyamanan sofa mode yang menjadi salah satu keunggulan dari Cloud EV,” lanjutnya.

Cloud EV mengusung konsep desain aerodinamis yang dibekali dengan Multi Rearview Mirror dan Hidden Inductive Door Handles. Fascia depan dihiasi bentangan lampu DRL horizontal di bagian tengah dengan lampu sein LED serta LED projector headlamp di bagian bawahnya.

Medium hatchback listrik ini menggunakan velg alloy berukuran 18 inci. Pada buritan mobil ini tampil modern dengan LED position lamp horizontal dan lampu belakang LED.

Cloud EV memiliki 4 mode berkendara, yaitu ECO+, ECO, Sport, dan Normal. Mode berkendara ini dapat disesuaikan penggunanya.