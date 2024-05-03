Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kesan Coba Wuling Cloud EV, Nyaman dengan Fitur Melimpah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |18:58 WIB
Kesan Coba Wuling Cloud EV, Nyaman dengan Fitur Melimpah
Wuling Cloud EV. (Okezone/Erha)
A
A
A

JAKARTA - Wuling Motors telah membuka pemesanan untuk kendaraan listrik terbarunya yakni Cloud EV pada pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (30/4/2024). Wuling Motors kemudian mengajak media untuk menjajal Cloud EV yang dijual dengan estimasi harga Rp410 juta tersebut.

Test drive dilakukan menyusuri ruas Jalan Griya Utama dan Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jumat (3/5/2024). Dalam kegiatan ini, Wuling menyediakan 5 Cloud EV untuk dites. Tiga unit untuk dikendarai, 1 untuk mencoba All Around 360 Camera, dan satu menampilkan sofa mode.

“Dalam acara Cloud EV Dynamic Impression ini, kami memberikan lebih dari sekadar pengalaman berkendara kepada rekan-rekan media. Kami juga memberikan kesempatan bagi media untuk merasakan langsung fitur-fitur canggih yang dimiliki Cloud EV, seperti layar 15.6 inci Intelligent Head Unit yang berfungsi sebagai pusat pengaturan kendaraan, ADAS sampai dengan ragam fitur modern," kata Product Planning Wuling Motors, Danang Wiratmoko.

"Kami berharap rekan media juga menikmati kenyamanan sofa mode yang menjadi salah satu keunggulan dari Cloud EV,” lanjutnya.

Kursi Wuling Cloud EV direbahkan (Erha)

Cloud EV mengusung konsep desain aerodinamis yang dibekali dengan Multi Rearview Mirror dan Hidden Inductive Door Handles. Fascia depan dihiasi bentangan lampu DRL horizontal di bagian tengah dengan lampu sein LED serta LED projector headlamp di bagian bawahnya.

Medium hatchback listrik ini menggunakan velg alloy berukuran 18 inci. Pada buritan mobil ini tampil modern dengan LED position lamp horizontal dan lampu belakang LED.

Cloud EV memiliki 4 mode berkendara, yaitu ECO+, ECO, Sport, dan Normal. Mode berkendara ini dapat disesuaikan penggunanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182121/wuling_darion_ev-Bjdp_large.jpg
Baru Meluncur, Segini Penjualan Wuling Darion EV dan PHEV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181815/wuling_darion_phev-0eKP_large.jpg
Banderol Darion Mulai Rp300 Jutaan, Wuling Bantah Perang Harga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181792/wuling_darion_ev-OFH0_large.jpg
Spesifikasi Lengkap Wuling Darion, MPV Rival BYD M6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181554/wuling_darion_ev_dan_phev-qDkZ_large.jpg
Wuling Darion PHEV dan EV Meluncur di Indonesia, Harga Mulai Rp300 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172354/wuling_binguo_ev-xynE_large.jpg
8 Tahun Beroperasi, Pabrik Wuling di Indonesia Produksi 178 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162957/wuling_new_air_ev-GdE1_large.jpg
Wuling New Air EV Raih Penghargaan Inspiring Green Mobility di Indonesia Automotive Awards 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement