Ini Penyebab Mobil Hyundai Tidak Bisa Starter

JAKARTA - Hyundai menjadi produk kendaraan mobil yang menjadi sorotan dalam tahun belakangan ini. Mobil keluaran disambut baik masyarakat, seperti Stargazer maupun Creta.

Namun perlu diketahui kekurangan dari mobil ini kadang mengalami susah starter, hingga harus dicari penyebab dari susah starter. Karena ciri-ciri mesin yang sehat adalah sekali starter langsung menyala dengan mudah. Jika butuh tiga sampai lima kali percobaan, perlu diketahui gejala komponen mesin yang bermasalah pada mobil Hyundai.

Umumnya, sebagian orang mengira terdapat aki yang bermasalah. Setelah diperiksa, aki masih bagus dan dalam kondisi prima. Lantas kalau bukan aki yang rusak, apa penyebab mobil Hyundai tidak bisa starter ?

Dari informasi yang dihimpun, Jumat (3/5/2024) ada beberapa penyebab utama dari sulitnya mobil Hyundai tidak bisa distarter:

Busi Bermasalah

Busi kotor atau usang adalah dua faktor penyebab mobil Hyundai tak dapat distarter. Busi yang kotor bisa menghambat percikan bunga api yang dibutuhkan supaya starter dapat bekerja. Saat mobil tak dapat distarter, coba lihat businya. Jika busi kotor, bisa dibersihkan dengan cara digosok menggunakan pembersih khusus.

Aliran Bahan Bakar Tak Lancar

Mobil sulit distarter biasanya terjadi ketika kondisi mobil sedang panas. Salah satu faktor penyebab mobil Hyundai tak bisa distarter adalah aliran bahan bakar yang tidak dapat terdistribusi sempurna dari tangki ke mesin. Selain itu, tak bercampurnya bahan bakar dengan udara dapat menjadi penyebab mobil tak bisa distarter.