Penyebab dan Cara Mengatasi Keluar Asap Putih pada Mobil

JAKARTA - Kerusakan kendaraan mobil seringkali diabaikan penggunanya. Padahal ada kerusakan yang harus segera ditangani karena berdampak pada mobil dalam jangka panjangnya. Hal kecil yang jarang diperhatikan ketika asap putih keluar dari knalpot mobil.

Indikasi utama adanya asap putih yang keluar dari knalpot mobil bisa disebabkan berbagai faktor. Salah satunya adalah kebocoran oli mesin. Oli mesin berfungsi untuk melumasi komponen mesin, termasuk mesin turbo. Adapun indikasi lainnya muncul akibat dari pengembunan pada gas buang.

Melansir dari laman auto2000.co.id, Jumat (3/5/2024), ada tiga cara untuk mengatasi mobil keluar asap putih. Anda bisa melakukan beberapa cara di bawah ini untuk melakukan pemeriksaan tahap awal :

Pastikan Oli Mesin dalam Volume Ideal

Untuk mengatasi masalah asap putih keluar dari mobil, langkah yang perlu diambil adalah memeriksa tingkat oli mesin untuk memastikan bahwa volume oli masih penuh. Jika tingkat oli berada di bawah indikator normal, kemungkinan terdapat kebocoran oli yang cukup serius sehingga oli dapat masuk ke dalam ruang pembakaran. Dalam situasi ini, perlu dilakukan pemeriksaan untuk menentukan bagian mana yang perlu diperbaiki dalam sistem oli.

Jika tidak ada indikasi kebocoran oli, kemungkinan penyebab asap putih adalah kerusakan lain dalam sistem mobil yang menyebabkan oli bocor keluar.

BACA JUGA: Penyebab Knalpot Motor Keropos dan Cara Mengatasinya

Periksa Indikator Engine

Penting untuk selalu memperhatikan lampu indikator mesin pada kendaraan. Periksa dengan teliti agar kerusakan dapat dideteksi secara akurat, sehingga perbaikan yang diperlukan dapat dilakukan dengan tepat.