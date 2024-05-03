Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

BYD Bakal Bangun Pabrik di Subang, Ini Alasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |12:19 WIB
BYD Bakal Bangun Pabrik di Subang, Ini Alasannya
BYD bakal bangun pabrik di Subang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT BYD Motor Indonesia akan membangun pabrik di kawasan industri Subang Smartpolitan. Ada alasan yang membuat BYD menjatuhkan pilihannya untuk membangun pabrik di wilayah Jawa Barat tersebut.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao menjelaskan alasan pihaknya membangun pabrik di kawasan industri Subang Smartpolitan.

"Kawasan industri ini dapat memenuhi kriteria, baik dari segi luas, jarak, lingkungan, maupun infrastruktur yang kami perlukan, sehingga kami yakin bahwa fasilitas yang terbangun nantinya akan mampu mendorong pertumbuhan industri otomotif Indonesia," ujar Eagle Zhao saat pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (30/4/2024).

Diketahui, kawasan industri Subang Smartpolitan sudah terintegrasi dengan berbagai infrastruktur strategis nasional. Lokasi ini mudah untuk diakses melalui Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) di KM 89 yang juga sedang dalam tahap pengembangan.

Selain itu, kawasan dekat dengan Jalan Tol Akses Patimban yang langsung terhubung ke Pelabuhan Patimban, Bandara Internasional Kertajati, dan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan menuju Jakarta, Bandung, dan kota-kota lain di Jawa Barat dan Tengah.

