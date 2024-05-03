Mitsubishi Xpander Cross Jadi Pilihan Pintar Keluarga Indonesia, Ini Keunggulannya

Mitsubishi Xpander Cross menjadi pilihan pintar untuk mobil keluarga Indonesia dengan berbagai keunggulan dan fitur lengkap (Foto: Inews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

OKEZONE - Mitsubishi Xpander Cross sebagai salah satu mobil Low Sport Utility Vehicle menjadi pilihan pintar konsumen keluarga Indonesia dibanding kompetitor lainnya. Tidak hanya mengandalkan keunggulan mesin bertenaga, tapi juga dari fitur yang lengkap di kelasnya.

Xpander Cross memang diciptakan sebagai kendaraan multifungsi yang tidak hanya membawa pemilik dan keluarganya menjelajahi area perkotaan sebagai kendaraan harian, tapi juga bisa diajak bertualang ke medan yang semi off-road pada akhir pekan atau saat musim liburan.

Tim iNews berkesempatan menggunakan Xpander Cross saat libur Lebaran beberapa waktu lalu. Kami menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Sentul, Jawa Barat. Tim kami yang berjumlah lima orang berangkat dari Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Model Xpander Cross yang mengusung tagline Rise to Your Life’s Adventure, hadir dengan berbagai penyempurnaan dengan tampilan lebih agresif dan fitur canggih. Mobil tujuh seater ini memiliki kabin lapang, sehingga jadi pilihan tepat untuk mobil keluarga atau untuk membawa barang yang banyak.

Tim kami merasakan bahwa Mitsubishi Xpander Cross memiliki banyak fitur yang membuat pengalaman berkendara kami menjadi lebih aman dan menyenangkan. Varian ini terdiri dari dua opsi transmisi, yaitu manual dan otomatis. Sehingga memberikan pengalaman berkendara semakin nyaman dan aman dalam menemani setiap perjalanan.

Dengan dimensi panjang 4.500 mm, lebar 1.800 mm serta tinggi 1.750 mm membuat kami leluasa dan tidak berdesakan saat keluar masuk mobil. Satu rekan kami dengan postur tinggi 170 cm duduk di jok depan, jok tengah diisi tiga orang dengan postur tinggi rata-rata 165 cm. Jok belakang kami isi dengan barang bawaan seperti empat tas berukuran sedang, laptop, hingga kamera.

Xpander Cross menjadi teman perjalanan yang menyenangkan, nyaman, dan pastinya aman. Hal ini tak lepas dari fitur-fitur yang disematkan pada mobil ini. Yuk, intip fitur-fitur unggulan yang ditawarkan Xpander Cross yang menjadikannya sebagai kendaraan crossover multifungsi dan pilihan pintar keluarga Indonesia.

1. Tampilan Eksterior

Desain eksterior Xpander Cross menarik perhatian tim iNews Media Group. Mobil ini memiliki tampilan sporty dan modern, dengan grill depan yang besar dan lampu depan yang tajam. Sisi bodi mobil dilengkapi dengan cladding yang memberikan kesan tangguh dan siap untuk melewati berbagai medan.

Wheel arch molding berwarna hitam pada over fender dan side body garnish membuat tampilannya kental dengan nuansa SUV. Bagian roda juga berbeda dengan penggunaan new design 17-inch alloy wheel. Sedangkan bagian atap mobil disematkan shark fin antenna dan roof rail yang semakin menunjang aktivitas petualangan. Pada bagian belakang terdapat fitur defogger di kaca belakang.

2. Mesin Bertenaga dan Irit