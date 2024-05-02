Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Deretan Motor dan Sepeda Listrik di Asia Bike Jakarta, Ada yang Mirip Vespa

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |18:35 WIB
Deretan Motor dan Sepeda Listrik di Asia Bike Jakarta, Ada yang Mirip Vespa
Deretan motor dan sepeda listrik di Asia Bike Jakarta. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Asia Bike Jakarta digelar berkolaborasi dengan pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 di JIExpo Kemayora, Jakarta. Pada ajang banyak sepeda motor listrik dan sepeda listrik yang dipamerkan.

Ada motor listrik yang menarik perhatian lantaran tampilan seperti Vespa yakni Ofero Picassio. Jika dilihat seksama, motor listrik tersebut mirip Vespa 946.

Mulai dari lampu depannya yang retro hingga bodi belakangnya mirip dengan Vespa.

Ofero Picassio dilengkapi baterai lithium 72V24Ah. Tenaga motor listrik berdaya 25 kWh. Motor listrik buatan China ini memiliki kecepatan hingga 80 km per jam. Selain itu, motor ini bisa mengangkut beban hingga 80 kg.

"Kecepatan maksimal 80 km per jam tanpa beban. Kalau 2 orang mungkin 70 km perj jam. Untuk jarak tempuh ya bisa sampai 100 km," kata tenaga penjual Ofero, Markuri Kusuma, saat berbincang dengan Okezone, Kamis (2/5/2024).

Ia menjelaskan, Ofero Picassio dibanderol seharga Rp13 jutaan on the road Jakarta. Harga tersebut sudah termasuk potongan subsidi.

Sepeda listrik Yadea (Okezone)

Motor listrik lainnya yang dapat dijumpai di Asia Bike Jakarta adalah Yadea. Pada gelaran ini, Yadea membawa sejumlah model, seperti Yadea T9, E8S, dan G6.

Selain motor listrik, Yadea juga membawa sepeda motor listrik terbarunya yakni GT30. Sepeda listrik yang sudah menyerupai motor itu dibanderol Rp10 juta.

"GT30 baru karena dia ini sepertinya desainya sudah mirip motor wattnya udah 1.000. Kita pake baterai 60v23ah. Ini sudah IPX 7," kata tenaga penjual Yadea kepada Okezone.

Ia menyebut sepeda itu memiliki jarak tempuh 75 km. Sementara untuk tipe GQ9 jarak tempuhnya 73 km.

