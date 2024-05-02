Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

10 Mobil Honda Termurah, Ada yang Irit Bensin

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |08:02 WIB
10 Mobil Honda Termurah, Ada yang Irit Bensin
10 mobil Honda termurah (Foto: MPI)
A
A
A

INILAH 10 mobil Honda termurah yang bisa Anda miliki sebagai kendaraan sehari-hari. Apalagi, merek buatan Jepang memiliki kemampuan yang canggih.

Serta memiliki irit bensin hingga jumlah bangku yang cukup banyak. Untuk itu beberapa mobil merek Honda menjadi pilihan untuk memiliki kendaraan.

1. Honda Brio

Mobil ini Honda Brio sebagai pesaing berat dari duo Ayla dan Agya. munculnya Honda Brio menawarkan dengan sejumlah fitur kekinian dan sensasi khas Honda fun to drive.

Honda Brio 2014 dapat ditemukan di portal jual-beli mobil bekas dan dibanderol Rp92 juta.

2. Mobilio

Mobil ini pertama kali diperkenalkan pada 2013 oleh PT Honda Prospect Motor (HPM). Dengan menawarkan berbagai fitur yang unggul untuk kategori LMPV dengan kapasitas tujuh penumpang.

Selain memiliki harga yang bersaing dengan Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan Nissan Grand Livina, mobil ini juga memiliki harga bekas yang sudah sangat terjangkau lho. Harganya sekitar Rp130 juta untuk baru sedangkan yang murah bisa di bawah Rp110 juta.

3. Honda Jazz

Mobil jenis hatchback ini menawarkan ruang kabin yang luas, serta kursi belakang yang dapat dilipat untuk meningkatkan kapasitas bagasi.

Anda bisa mendapatkan mobil Honda termurah ini dengan merogoh kocek di kisaran angka 237 hingga 276 juta rupiah.

Halaman:
1 2
      
