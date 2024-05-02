Keamanan Siber Jadi Prioritas, Hypernet Technologies Perkenalkan Layanan Terbaru Defend IT360

Jakarta – Hypernet Technologies, penyedia layanan terkelola (managed services provider/MSP) terkemuka di bawah naungan PT XL Axiata Tbk, memperkenalkan Defend IT360 sebagai layanan keamanan siber menyeluruh yang dirancang untuk memberikan perlindungan lengkap dan memastikan informasi sensitif perusahaan tetap aman, di sela-sela acara halal-bihalal dengan rekan media.

Hal ini sejalan dengan temuan survei internal Hypernet Technologies menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan pelanggan (44 persen) akan berfokus kepada keamanan siber sebagai prioritas teknologi informasi (TI) dalam lingkungan bisnisnya. Kemudian, data internal Hypernet Technologies juga menunjukkan bahwa Indonesia mengalami sebanyak 685 juta serangan siber pada semester II tahun 2023, dengan 41,14 persen di antaranya memiliki motif bisnis atau mencari keuntungan.

“Defend IT360 yang merupakan layanan terbaru yang berfokus sepenuhnya terhadap keamanan siber di kalangan perusahaan, menjadi bukti bahwa Hypernet Technologies paham betul akan keamanan siber sebagai kebutuhan utama di industri,” ujar Willy Kurniawan, VP Technology of Defend IT360.

Dia berharap Defend IT360 dapat hadir sebagai pemberdaya keamanan siber yang dipercaya oleh pelaku usaha dari berbagai kalangan, baik UMKM, korporasi, hingga tingkat pemerintah.

CEO Hypernet Technologies, Sudianto Oei, mengatakan di Hypernet Technologies, pihaknya terus berkomitmen untuk menyediakan solusi, layanan, hingga sumber daya TI termutakhir bagi pelaku usaha agar mereka bisa fokus penuh untuk meningkatkan bisnisnya masing-masing.

"Defend IT360 menjadi cerminan tekad kami untuk menyediakan solusi-solusi keamanan siber yang dibutuhkan industri,” ucapnya.

(Fitria Dwi Astuti )