HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

PEVS 2024, Motor Listrik Honda EM1 e: Diskon Rp8,5 Juta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |20:09 WIB
PEVS 2024, Motor Listrik Honda EM1 e: Diskon Rp8,5 Juta
Motor listrik Honda EM1 e: dipamerkan di PEVS 2024. (MPI/Fadli Ramadhan)
A
A
A

JAKARTA - Motor listrik Honda EM1 e: dan EM1 e: Plus dipamerkan di ajang Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 30 April-5 Mei. Selama PEVS 2024, motor listrik ini didiskon.

Bersama PT Astra Honda Motor (AHM), Honda hadir di PEVS 2024 melalui Wahana Makmur Sejati (WMS) selaku main dealer Honda Jakarta-Tangerang. Hadirnya motor listrik pertama produsen asal Jepang itu menjadi bukti komitmen mereka dalam menghadirkan mobilitas ramah lingkungan.

Honda EM1 e: (MPI/Fadli Ramadhan)

WMS memberikan promo spesial untuk motor listrik Honda EM1 e: dan EM1 e: Plus sepanjang PEVS 2024. Selin itu, pengunjung dapat menjajal motor listrik tersebut pada area test ride yang berada di indoor Hall C1 JIExpo Kemayoran.

“Para pengunjung PEVS 2024 bisa merasakan sendiri sensasi mengendarai motor listrik Honda di booth kami sehingga pengunjung dapat menilai lebih objektif keandalan motor listrik Honda,” ujar Division Head of Marketing Planning & Analyst PT WMS Andra Friandana di PEVS 2024, Selasa (30/4/2024).

Promo yang dihadirkan untuk motor listrik Honda EM1 e: dan EM1 e: Plus di PEVS 2024 antara lain diskon hingga Rp8,5 juta belum termasuk subsidi Rp7 juta dari pemerintah. Terdapat tambahan potongan angsuran sampai Rp75 ribu per bulan untuk pembelian kredit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
