HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Heboh Motor Angkut Lemari, Warganet : Kalau Ada yang Sulit Kenapa Harus yang Mudah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |16:44 WIB
Heboh Motor Angkut Lemari, Warganet : Kalau Ada yang Sulit Kenapa Harus yang Mudah
Viral motor angkut lemari. (Instagram/@willsmith)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) seseorang mengangkut lemari dengan menggunakan sepeda motor.

Video itu dibagikan aktor ternama Will Smith dalam akun Instagram pribadinya @willsmith.

Dalam video yang dilihat pada Rabu (1/5/2024), tampak 3 orang menggotong lemari untuk dinaikkan ke motor. Lemari tersebut diikat rapi dengan tali melintang dari sisi atas dan samping agar pintunya tidak terbuka.

Dengan perlahan, lemari itu kemudian dibalikkan, lalu didudukkan di motor. Tampak lemari itu berhasil ditempatkan di motor.

Lalu dengan perlahan, seseorang mengemudikan motor. Tangan kanan berada di gas dan tangan kiri memegang tali yang mengikat lemari tersebut. Hal ini agar lemari tidak terlepas dan menjaga keseimbangan.

Motor angkut lemari (Instagram/@Willsmith)

Tampak pengendara pria itu membawa lemari dengan hati-hati. Ia membawa motornya dengan kecepatan perlahan dan sedang.

Setelah beberapa perjalanan, motor itu berhasil tiba di tempat tujuan. Hal ini membuat orang-orang di sekitarnya takjub.

Will Smith pun takjub dengan kejadian ini, sambil mentagg pemotor yang mengangkut lemari tersebut.

"Tidak mungkin!! Bagaimana @bizdamudanca? Bagaimana??," demikian keterangan postingan @willsmith.

Halaman:
1 2
      
