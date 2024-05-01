Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Mejeng di PEVS 2024, Motor Listrik Mirip Vespa Dibanderol Rp10 Jutaan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |14:53 WIB
Mejeng di PEVS 2024, Motor Listrik Mirip Vespa Dibanderol Rp10 Jutaan
Mejeng di PEVS, motor listrik mirip Vespa Volta Mandala dibanderol Rp10 jutaan. (MPI/Fadli Ramadhan)
JAKARTA - Pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, menampilkan beragam kendaraan listrik. Salah satunya motor listrik mirip Vespa GTS, skuter matik asal Italia, yang dijual Rp10 jutaan.

Motor listrik tersebut adalah Volta Mandala yang diboyong Volta Indonesia Semesta. Pada pameran tersebut, motor listrik itu mendapatkan varian warna baru, yakni Brilliant Yellow dan Brillian White, yang dijual secara terbatas.

Chief Marketing Officer Volta Indonesia Semesta, Wiwin Dewi Herawati mengatakan, hadirnya warna baru untuk memikat konsumen. Hal ini membuat motor listrik dapat bersaing dengan kendaraan konvensional yang hadir dengan warna beragam.

Volta Mandala di PEVS 2024. (MPI/Fadli Ramadhan)

"Varian warna brilian white dan yellow baru kita rilis kemarin (bulan) Ramadhan. Tapi karena tidak ada pameran, jadi baru bisa kita kenalkan hari ini ke publik," kata Wiwin Dewi Herawati di Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Ia menegaskan, semua motor Volta yang ditampilkan pada pameran PEVS 2024 sudah dipotong subsidi plus diskon spesial selama pameran. Harga yang ditawarkan itu sangat terjangkau demi mendukung program pemerintah dalam mempercepat penggunaan kendaraan listrik.

"Mandala ini terbatas ya, saya tidak bisa menyebutkan berapa besar unit yang tersedia. Kalau harga, semua itu sudah harga on the road dan dipotong subsidi," ujarnya

